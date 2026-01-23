«Es un planeta oscuro»: Filtran con detalles cómo es la temida prisión en EEUU donde llevaron a Maduro y Cilia Flores

El exnarcotraficante colombiano, Carlos Lehder, reveló desde su experiencia en cárceles federales de máxima seguridad cómo sería el régimen de aislamiento que enfrenta Nicolás Maduro actualmente en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Lehder aseguró que «no es una cárcel común», sino que lo describió como «el planeta oscuro», durante una entrevista para Más Allá del Silencio Podcast.

«El mismo día de mi arresto fui entregado a las autoridades norteamericanas. Ese mismo día fui trasladado a Guantánamo, Cuba, a la base militar, y esa misma noche llegamos a Tampa», contó el exdelincuente que pasó por ese proceso hace casi cuatro décadas.

Asimismo, relató que en menos de 48 horas lo presentaron ante un juez. «Es una audiencia de identificación de la persona. No es que uno vaya a argumentar mayor cosa», explicó.

«En Estados Unidos lo internan a uno en prisiones según su grado documentado de peligrosidad. Consideraron que yo era uno de los hombres más peligrosos del mundo. Asumo que hoy día es el mismo caso con Nicolás Maduro», afirmó.

«EL PLANETA OSCURO»

Lehder, quien estuvo preso en el lugar, reveló las duras condiciones a la que someten a los privados de libertad. «Es el planeta oscuro. Allí no hay luz, no hay sol. No hay conversación ni contacto humano, excepto con los guardias que te dan la comida», dijo.

«Está asignado a la más alta custodia de seguridad permisible por las leyes de Estados Unidos y es el confinamiento solitario hasta el día en que el cuerpo no resista más», recordó.

No obstante, admitió que no estuvo en la misma zona en la que tienen a Maduro. «No estuve en la sección en la que está él; esa sección la tenían para terroristas; estuve en otra sección también aislada».

«Él está internado en una celda que no tiene muebles. No sé si hoy día tengan televisor o no, pero ese régimen es de cada hora. Hoy día, con las cámaras, a toda hora lo están monitoreando. Cada hora, personalmente, viene un guardia día y noche a verte», indicó.

Con respecto a la comida, explicó que es la misma para todos los reclusos de la cárcel. Para él lo más difícil era la falta de contacto humano. «Visitas conyugales, cero, absolutamente no. Es más, no hay visitas sino por televisión. No se permiten visitas personales», señaló.

«Nicolás Maduro está confinado en el máximo nivel de seguridad permisible, no se permite ningún tipo de visita», añadió.

Asimismo, explicó cómo sería el único momento de recreación que tendría actualmente el dirigente político venezolano. «El reglamento dice que tres horas a la semana lo sacan a un patio. Hoy día Nueva York está con temperatura bajo cero y ese patio es enrejado, sin juegos, sin techo y totalmente supervisado».

También reiteró que no puede hablar con nadie. «Es parte del confinamiento de súper máxima seguridad, nunca vas a estar con ningún preso, no hay contacto humano de ninguna índole», insistió.

Las celdas, indicó, suelen medir «tres metros por cinco metros», reseñó El Tiempo.

IMPACTO PSICOLÓGICO

Destacó que toda esta situación de aislamiento, le ocasionó un daño psicológico que al día de hoy sigue padeciendo. «Me duele hasta recordarlo; es un planeta oscuro. Uno tiene que convertirse en su propio psicólogo. El orden mental es primordial. Ya no existe ningún tipo de contacto humano. El juez sentenció que mi cuerpo estuviera encerrado tras las rejas, no mi mente», afirmó.

«Tuve que planificar, entrenar mi mente, volverme al primitivismo del niño, donde cosas muy simples me alegraban un poquito el corazón», dijo.

Como parte de su rutina para pasar el tiempo realizaba ejercicios mentales para poder controlar sus emociones y evitar el tormento de los recuerdos del mundo exterior.

“La imagen de los hijos, la imagen de la mujer, la imagen de la vida que uno tuvo, todo eso hay que reprimirlo, si no te atormenta”, afirmó.

«24 horas al día, 365 días al año, sin sábado, sin domingo, sin Navidad. No puedes titubear, porque te jod*s», añadió.

Para finalizar, consideró que Maduro tiene la posibilidad de evitar la cadena perpetua. «Si yo fuese ese dictador, aceptaría la derrota y me declararía culpable», afirmó.