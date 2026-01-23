«Vamos a empezar a perforar muy pronto»: Trump dijo que petroleras de EEUU ya están negociando con Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que las corporaciones petroleras estadounidenses están listas para comenzar operaciones de perforación en Venezuela de forma inminente.

En declaraciones a la prensa a bordo del avión Air Force One, durante su regreso a Washington tras el Foro Económico Mundial en Davos, Trump declaró: «Comenzaremos a perforar muy pronto».

«Tenemos a las compañías más grandes del mundo. Las tenemos y van a entrar. Todas están negociando ahora mismo», afirmó el jefe de Estado norteamericano.

En declaraciones previas, Trump aseguró que con estas medidas busca reintegrar la producción petrolera venezolana a los mercados globales bajo el liderazgo corporativo estadounidense. «Recibirán más dinero del que jamás hayan recibido, pero nosotros también recibiremos mucho dinero», aseveró Trump.

Asimismo, ha enfatizado la capacidad técnica de su país para liderar estas operaciones, señalando que «somos realmente buenos en esto».

Además esta implicaría para Venezuela el arribo de inversión extranjera y el fortalecimiento de la industria petrolera. En esta línea, la Asamblea Nacional aprobó este martes una reforma petrolera que abrió las puertas para inversionistas extranjeros que busquen comercializar petróleo venezolano sin tantas restricciones.