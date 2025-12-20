INSÓLITO CASO: Envían a prisión a «olfateador de traseros serial» tras violar su libertad condicional

Un hombre fue enviado a prisión esta semana luego de violar su libertad condicional al no registrarse como delincuente sexual en Glendale, California, tras ser señalado como «olfateador de traseros» motivo por el que lo habían arrestado al menos en otras dos oportunidades. Por este motivo fue sentenciado a 99 días de cárcel, sin derecho a fianza.

El agresor sexual, identificado como Calese Crowder, de 39 años de edad, fue arrestado el 24 de noviembre por no cumplir con el requisito anual de registro de delincuentes sexuales durante más de dos meses, según informó la policía de Glendale a NBC4 Investigates.

La Unidad de Agresiones del Departamento de Policía de Glendale arrestó a Crowder, apodado por las autoridades como “el olfateador de traseros”, en su domicilio.

Tras este arresto, el departamento le impuso una orden de detención por violación de la libertad condicional, lo que no permite la fianza. Los reclusos bajo esta orden suelen permanecer bajo custodia hasta que son liberados a través del proceso de libertad condicional o por orden de un juez.

DOS ARRESTOS PREVIOS EN 2025 POR «OLFATEAR TRASEROS»

En julio, Crowder fue arrestado en la tienda Nordstrom Rack de Burbank tras denuncias de que un hombre deambulaba por la sección de mujeres. Allí, acosaba sexualmente a una clienta, según el Departamento de Policía de Burbank.

«Utilizando el sistema de vigilancia de la tienda, los agentes observaron al sospechoso mientras se movía por diferentes secciones. En la sección de mujeres, se observó al sospechoso siguiendo a una clienta, agachándose cerca de ella y realizando un comportamiento obsceno. Olfateó sus glúteos de forma inapropiada», declaró la policía en un comunicado.

Este arresto ocurrió aproximadamente un mes después de ser detenido por un delito similar en el centro comercial Empire Center de la misma localidad californiana.

Al momento de esa detención, Crowder se encontraba en libertad condicional por una serie de incidentes similares en Burbank y Glendale que datan de 2021.