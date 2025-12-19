¿Cerrarán la polémica prisión para migrantes Alligator Alcatraz? Esta fue la decisión de un juez federal de Florida

Un juez federal en Florida (EEUU) rechazó otra solicitud para cerrar el polémico centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades. La decisión representa un revés para los grupos de derechos civiles que buscan clausurar la instalación.

De acuerdo con la información obtenida por El Nuevo Herald, el fallo fue emitido por el juez Kyle C. Dudek, del Distrito Central de Florida, quien negó la petición presentada por un detenido identificado como M.A.

El demandante, representado la Fundación de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), argumentaba que su confinamiento en el centro constituía un “daño irreparable”.

Sin embargo, el magistrado concluyó que no se demostró que la permanencia en Alligator Alcatraz, más allá de la detención misma, generara un perjuicio inmediato que justificara una orden preliminar.

“El demandante debe demostrar que su confinamiento en Alligator Alcatraz, y no la detención en sí, constituye un daño irreparable”, escribió, en respuesta, Dudek.

Dudek no consideró que las pruebas presentadas fueran “suficientes para justificar una orden judicial preliminar”. Dictaminó que eran “de hace muchos meses y en gran parte obsoletas».

¿POR QUÉ ES TAN POLÉMICO EL ALLIGATOR ALCATRAZ?

La instalación, administrada por el estado de Florida bajo la gestión del gobernador Ron DeSantis, ha sido objeto de múltiples demandas y críticas.

Organizaciones de derechos humanos y comunidades locales denuncian condiciones deficientes, falta de atención médica y un entorno hostil para los migrantes retenidos.

Pese a ello, el juez Dudek subrayó que la solicitud no cumplía con los requisitos legales para ordenar un cierre inmediato, aunque reconoció que podrían existir deficiencias que se evalúen en el proceso judicial en curso.

“El demandante esencialmente le está pidiendo a este tribunal que cierre un centro de detención grande y costoso, antes de tomar cualquier decisión sobre su legalidad”, escribió.

“Si bien puede haber deficiencias en Alligator Alcatraz que en última instancia justifiquen su cierre, el demandante no ha presentado las pruebas necesarias para justificar una medida cautelar inmediata de tal magnitud”, agregó.

¿QUÉ ARGUMENTÓ EL GOBERNADOR DE FLORIDA?

El gobierno estatal sostuvo que contaba con la autorización del Departamento de Seguridad Nacional para participar en la detención de inmigrantes mediante los convenios 287(g).

Dichos acuerdos facultan a las autoridades estatales y locales a asumir funciones en la aplicación de la normativa migratoria. Esto incluye la custodia y alojamiento de personas retenidas.

“Alligator Alcatraz es un esfuerzo legal de la Florida para ayudar al gobierno federal con las detenciones de inmigrantes”, escribió la administración de DeSantis.