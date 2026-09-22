EN VIDEO: Venezolanos en Nueva York protestaron por la visita de Delcy Rodríguez a la ONU y exigieron elecciones

Este martes en horas de la mañana un grupo de venezolanos se concentraron en Nueva York para rechazar la presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU.

La protesta se llevó a cabo específicamente en la Dag Hammarskjöld Plaza, frente a la sede de Naciones Unidas.

Los venezolanos reclamaron avanzar hacia una transición democrática en la que puedan elegir a sus autoridades.

AHORA: Comienza concentración de venezolanos en Nueva York en rechazo a la participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU y exigiendo elecciones para una transición democrática. pic.twitter.com/HWdZu1wbFz — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) September 22, 2026

Con pancartas, megáfonos y banderas, los venezolanos pronunciaron cánticos para hacer sentir sus reclamos.

«Diáspora venezolana en NYC: En contra de la visita de Delcy Rodríguez a la ONU», decía uno de los cárteles.

Los venezolanos dijimos Presente en New York. pic.twitter.com/XRV9l2eCN1 — Federico Alves, Econ. (@federicoalves) September 22, 2026

DELCY RODRÍGUEZ EN LA ONU

Delcy Rodríguez encabezó este martes la delegación venezolana que asistió a la Asamblea General de la ONU, donde hablaron, entre otros, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta línea, la mandataria tiene previsto reunirse con el jefe de Estado norteamericano en horas de la noche.

Posteriormente, pasará otros días en Nueva York hasta el jueves, 24 de septiembre, cuando pronunciará su discurso en la Asamblea General de la ONU.