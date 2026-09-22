«Estamos trabajando para crear un futuro mejor»: Trump habló sobre Venezuela, los presos políticos y los acuerdos petroleros en la ONU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó la alianza que ha tenido con Venezuela desde la incursión militar del pasado 3 de enero durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

«En enero por mi iniciativa el Ejército de los Estados Unidos realizó una operación militar enorme penetrando profundamente en la capital de Venezuela, Caracas, incursionamos en una base militar que estaba muy protegida, que supuestamente estaba a prueba de cualquier ataque y detuvimos a un criminal, un dictador, Nicolás Maduro», indicó.

«Desde ese día cientos de prisioneros políticos venezolanos han sido liberados. Estamos trabajando con los líderes de Venezuela para crear un futuro mejor con el pueblo de Venezuela», añadió.

En este sentido, destacó el trabajo que viene haciendo con las autoridades actuales. «El mes pasado firmamos el mayor acuerdo petrolero de la historia, 65 mil millones de barriles de petróleo. Eso va a beneficiar a Venezuela y Estados Unidos y va a ayudar a reducir el precio de la energía en todo el mundo».

MIGRACIÓN IRREGULAR

Durante su discurso Trump también se refirió a su lucha contra la migración irregular. «Hace apenas dos años nuestro país estaba medio muerto y ahora somos el país más de moda en el mundo. Antes de asumir el cargo teníamos la frontera más peligrosa y ahora tenemos la frontera más protegida».

«Nadie entra ya, al menos que se les invite o tengan permiso para entrar. En los últimos 16 meses han entrado cero inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Eso ha sido gracias a una serie de personas muy preparadas», concluyó.