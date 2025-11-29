EEUU

Trump advirtió a aerolíneas y «traficantes» que el espacio aéreo sobre Venezuela está «totalmente cerrado»

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió este sábado tanto a aerolíneas y «traficantes» que el espacio aéreo de Venezuela está «cerrado en su totalidad», elevando aún más las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro.

En una publicación en su red Truth Social envió el mensaje y también añadió que la misma situación aplica para los alrededores del territorio venezolano.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!», expresó Trump.

POSIBLES ATAQUES POR TIERRA

La advertencia de Trump ocurrió un par de días después de que avisara que las Fuerzas Armadas «empezarán muy pronto» a «detener» a los «narcotraficantes de Venezuela» por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

«Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país», declaró Trump en una llamada de Acción de Gracias con sus tropas militares dispuestas en el Caribe.

El mandatario, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre.

«En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar», dijo el presidente a los elementos del Ejército.

El jefe de Estado justificó los bombardeos al señalar que los supuestos narcotraficantes de Venezuela «están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año».

«Pero vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85 % (del flujo) por mar», sentenció.

