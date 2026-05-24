EN VIDEO: La impresionante cantidad de aeronaves que escoltan el Air Force One donde viaja el presidente Trump

Por las redes sociales se han hecho virales las imágenes del Air Force One, donde viaja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por otras aeronaves muy sofisticadas de la Fuerza Aérea de ese país. Se trata de los aviones F-15E, Strike Eagles y Los B-21 Raider.

La escolta del avión presidencial suele realizarse mediante aviones de combate como el F-16 Fighting Falcon o el F-15C Eagle, y no por bombarderos pesados ni cazabombarderos Strike Eagle.

Al parecer, esos aviones no acompañan habitualmente al Air Force One, puesto que la escolta de cazas se reserva para ocasiones muy específicas. La misma se realiza por aeronaves de superioridad aérea, mientras que los bombarderos y cazas de ataque cumplen misiones de disuasión y ataque profundo.

Las características y roles operativos de estas aeronaves son muy distintos. El F-15E Strike Eagle es un caza de combate táctico de doble función, diseñado tanto para superioridad aérea como para ataques aire-tierra en lo profundo de territorio enemigo.

Mientras que el B-21 Raider es un bombardero estratégico furtivo de última generación (sexta generación) fabricado por Northrop Grumman.

Está diseñado para ser invisible a los radares y penetrar defensas aéreas de alto nivel con armamento convencional y nuclear.