VIRAL | El polémico video que usó Trump para celebrar fin del show del humorista Stephen Colbert, «increíble que durara tanto»

«Increíble que durara tanto», así lo expresó este viernes, 22 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien celebró con un particular video –en el cual él mismo aparece tirando al presentador a la basura– el fin del show del humorista Stephen Colbert, uno de sus más agudos críticos.

«Por fin se acabó lo de Colbert en CBS. ¡Increíble que durara tanto! No tiene talento, ni audiencia, ni vida. Era como un muerto en pantalla. Podrías sacar a cualquiera de la calle y sería mejor que este completo idiota. ¡Menos mal que por fin se fue!», escribió Trump en su red Truth Social.

El mensaje del mandatario, que en más de una ocasión se ha quejado de otros humoristas del ‘late night’ estadounidense como Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, llegó poco después del fin de la emisión, que se alargó hasta la 1:00 de la madrugada de este viernes con el cantante Paul McCartney como invitado final.

En un segundo mensaje en Truth publicado horas más tarde, Trump aseguró que el «despido de Stephen Colbert de la CBS fue el ‘principio del fin’ para los presentadores de programas nocturnos sin talento, desagradables, excesivamente bien pagados, nada graciosos y con muy bajos índices de audiencia».

«Otros, con aún menos talento, les seguirán pronto. ¡Que todos descansen en paz!», insistió el mandatario republicano.

De hecho, Colbert invitó este jueves a su programa a Kimmel y Fallon, así como a Seth Meyers y John Oliver, los reyes de la noche televisiva, como ya hizo la semana pasada.

Comentaron, que quizás ellos sean los siguientes, pero que de momento el «agujero negro solo ha engullido a uno».

DESPEDIDA DE COLBERT

Colbert y su programa televisivo nocturno, ‘The Late Show’, se despidieron este jueves en EEUU después de 11 años con él al frente del espacio.

La franquicia ‘The Late Show’ también se ‘jubiló’ este jueves después de 33 años en CBS. Vale recordar, que Colbert fue contratado para sustituir al legendario David Letterman en 2015 y se convirtió en uno de los presentadores con mejor ‘rating’ de su franja horaria, una popularidad alimentada por sus dardos a Trump.

La cadena CBS anunció la cancelación en julio de 2025 y la calificó como «puramente financiera, teniendo en cuenta el contexto complicado de la noche» televisiva, y asegurando que no tenía nada que ver «con los resultados del ‘show’, su contenido u otros asuntos de Paramount», su empresa matriz.

No obstante, varios factores importantes convergieron en aquel momento y han dado lugar a especulaciones de que la empresa mediática cedió ante la presión del presidente, con el que Colbert es muy crítico.

Asimismo, el anuncio se produjo en medio de las negociaciones de fusión entre Paramount y Skydance, conglomerado ahora dirigido por David Ellison, hijo del magnate Larry Ellison, el fundador de Oracle, que es cercano a Trump.