EN VIDEO: El tremendo susto que se llevó una familia en California por el incendio de una batería de litio en el mueble de su casa

Una familia residenciada al norte de California, Estados Unidos, se llevó el susto de su vida cuando, de la nada, se incendió la batería de litio de un teléfono celular que estaba en el sofá de su casa.

Las imágenes fueron captadas en video y se hicieron virales en redes sociales. En el clip se ve que los integrantes de la familia se encontraban en sus actividades cotidianas, cuando de repente se ve una llamarada en el sofá y luego la explosión del equipo.

Muy cerca del aparato se encontraba una adolescente, quien se movió rápidamente y se alejó del lugar al ver la llama.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, puesto que uno de los integrantes del grupo familiar, al parecer el padre, reaccionó a tiempo, corrió hacia el sofá y apagó el fuego.

🇺🇸 | Un cargador portátil de teléfono estalló en llamas en el sofá de una mujer en California, Estados Unidos; ella salió ilesa y el fuego fue apagado rápidamente. https://t.co/MSgJUY5GB6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 31, 2026

Las baterías de litio se incendian debido a un fenómeno llamado fuga térmica o desbocamiento térmico. Se trata de una reacción en cadena incontrolable donde la batería genera más calor del que puede disipar.

Entre las principales causas se encuentran la sobrecarga eléctrica que ocurre cuando la batería recibe más energía de la que puede almacenar o se usan cargadores no originales que no cortan la corriente al llegar al 100%.

También destacan los cortocircuitos internos provocados por defectos de fabricación, materiales de baja calidad, o la formación de diminutas agujas metálicas que perforan el separador interno entre el ánodo y el cátodo.

Igualmente, puede ocurrir cuando hay daños físicos o mecánicos como golpes, caídas, perforaciones o aplastamientos que rompen la estructura interna y mezclan los componentes químicos de la batería con el aire.

Asimismo, las temperaturas extremas también influyen, al exponer el dispositivo al sol directo, a fuentes de calor excesivo o usarlo de forma intensiva sin descanso.

Y, finalmente, el envejecimiento y desgaste, pues con el tiempo, la capacidad de la batería para disipar el calor disminuye y los componentes pierden estabilidad.