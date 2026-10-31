VIRAL: Este es el «plan de jubilación» de una bisabuela que está dando de qué hablar en redes

El mundo de Internet está sorprendido con el caso de DD White, una bisabuela de 72 años que dejó atrás el mundo corporativo y optó por un nuevo «plan de jubilación»: abrir una cuenta de OnlyFans con su esposo y producir contenido para adultos.

White codirigió durante décadas una empresa manufacturera, pero emprendió un nuevo camino y comenzó a producir contenido para adultos. Su compañero en cámara sería su esposo italiano, con quien lleva 40 años casada.

El matrimonio hizo intercambio de parejas en los primeros años de su relación y tenía una vida sexual abierta. Sin embargo, dejaron ese estilo de vida en pausa mientras criaban sus hijos. Luego de tener nietos y hasta bisnietos, optaron por grabarse teniendo relaciones.

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Todo comenzó como una actividad privada y White publicaba los videos íntimos en plataformas de comunidades swingers. Sin embargo, la señora comenzó a obtener mucha atención y crearon un perfil exclusivo para ella.

WHITE EN ONLYFANS

Esta ola de éxito llevó a White a abrir su propia cuenta en OnlyFans. Con el paso de los meses, su perfil ganó notoriedad dentro de la industria del entretenimiento para adultos y cuenta con miles de seguidores.

Tan solo en Instagram, White construyó una comunidad de casi 38.000 seguidores, a lo que se suman miles de suscriptores en OnlyFans. Su cuenta indica «Perfil generado con IA», por lo que podría usar herramientas de inteligencia artificial en la edición.

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White también ha expandido su carrera más allá de OnlyFans y obtuvo cuatro nominaciones a los Premios AVN, considerados los Óscar del cine para adultos. Para la bisabuela, se trata de «un gran plan de jubilación».