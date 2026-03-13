EEUU

EN VIDEO: Díaz-Canel ‘autorizó’ que el FBI entre a Cuba para investigar tiroteo que dejó cuatro muertos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
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Expertos del FBI podrían viajar a Cuba para ayudar en una investigación conjunta sobre el reciente tiroteo mortal en el mar / Archivo

Agentes del FBI podrán viajar a Cuba para ayudar en una investigación conjunta sobre el reciente tiroteo mortal en el mar entre una lancha registrada en Florida (EEUU) y la guardia costera de la isla, así lo dijo este viernes, 13 de marzo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.  

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«Estamos a la espera de una posible visita de expertos del FBI para participar en la aclaración y las investigaciones con personal de nuestro Ministerio del Interior», señaló Díaz-Canel durante una conferencia de prensa en horas de la mañana.  

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«Hay información y cooperación con nuestros homólogos estadounidenses», aseguró.  

Sin embargo, según El Nuevo Herald, la oficina del FBI en Miami evitó pronunciarse sobre las declaraciones del líder cubano, remitiendo las consultas al Departamento de Estado.  

Mientras tanto, Díaz‑Canel aseguró que los 10 hombres interceptados por guardafronteras cubanos viajaban con el objetivo de atacar unidades militares y centros sociales en la isla, una operación que —según dijo— buscaba «crear confusión, incomodidad y sembrar miedo». 

Asimismo, afirmó que los hombres heridos recibieron atención médica y se les dio la oportunidad de contactar a sus familias.  

En el caso de los que murieron en el enfrentamiento, el líder cubano dijo a los periodistas que se había notificado a los familiares sobre sus muertes. 

También reiteró que la lancha supuestamente transportaba armamento y explosivos, rechazando versiones de que los hombres viajaban para recoger familiares en la isla. 

Para el mandatario, la cantidad de armas a bordo desmiente cualquier propósito distinto al de una «infiltración terrorista». 

Además, aseveró que dos de los hombres implicados estaban en una lista que Cuba mantiene sobre «terroristas designados». Esta también contiene nombres de influencers y periodistas en Florida. 

POSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS  

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha insistido en que Washington no confía en la versión cubana y es necesaria una investigación independiente.  

Sobre todo, porque La Habana ha ofrecido actualizaciones constantes sobre el caso, aunque con inconsistencias en el número de fallecidos y la identificación de algunos tripulantes, lo que ha generado dudas en Estados Unidos.  

El saldo más reciente apunta a cuatro muertos y seis detenidos, quienes —como señaló Díaz‑Canel— han recibido atención médica y han podido comunicarse con sus familias.  

Lo cierto, es que la posible visita del FBI marca un punto de quiebre en la soberanía del régimen, que se ha visto forzado a cooperar mientras Rubio mantiene la máxima presión sobre la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

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