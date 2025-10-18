EEUU

EN VIDEO: Baranda de gradas colapsó durante un partido de fútbol escolar, hubo al menos cinco heridos

Valentín Romero
2 Min de Lectura
Capturas de video

Al menos cinco personas resultaron heridas este jueves tras el colapso de una baranda de las gradas del estadio de una escuela secundaria, en Louisville, Kentucky.

Entre los heridos, todos ellos estudiantes, destacan dos promesas del fútbol americano que estaban disfrutando del partido en el que La escuela St. Xavier derrotó a la secundaria Trinity.

El siniestro se produjo tras la culminación del encuentro, unas semifinales que se definieron desde el punto penal, cuando varios jugadores del equipo local se dirigieron hacia una de las gradas laterales del estadio para festejar con sus seguidores.

Sin embargo, mientras decenas de aficionados se aproximaban al borde de las gradas para unirse a la celebración, se produjo el inesperado colapso, donde un número indeterminado de personas cayeron desde varios metros sobre el piso de cemento, seguido por la propia estructura.

El caos continuó cuando la multitud intentó evacuar el área. Algunos fanáticos terminaron cayendo junto a los futbolistas, mientras otros lograron buscar refugio en medio del tumulto, según lo reseñado por Telemundo.

VIDEOS DEL INCIDENTE SE VIRALIZARON EN REDES

Videos del incidente comenzaron a circular en redes sociales al día siguiente, mostrando la escena impactante. Un testigo calificó el momento como «verdaderamente aterrador».

Según declaraciones del jefe policial de St. Matthews, Barry Wilkinson, proporcionadas al medio WHAS11, tres personas fueron trasladadas al hospital en ambulancias, mientras que otras podrían haber sido llevadas por sus propios familiares.

Por su parte, Chris Tinius, director deportivo de St. Xavier, aseguró que ninguna lesión era peligrosa para la vida y que los afectados estaban estables al momento de abandonar el recinto.

Aunque no se confirmó si hubo más heridos, se indicó que había casos claramente visibles, además de estudiantes que podrían haberse sentido comprendidamente atemorizados durante el episodio.

