Horror en EEUU: Fue invitada por “sus amigos” a jugar la ruleta rusa y lo que le hicieron fue espeluznante

En Cincinnati, en Ohio (EEUU), Rachel Counts, una joven de 23 años, falleció tras recibir un disparo en el pecho durante una reunión entre amigos, luego de que la convencieran a jugar la ‘ruleta rusa’.

Según reportes de las autoridades locales, el pasado 5 de octubre el grupo se encontraba jugando cartas cuando Omarion Horne, también de 23 años, propuso cambiar de actividad y jugar a la ‘ruleta rusa’.

Este juego, que consiste en cargar una sola bala en el tambor de un revólver, girarlo y disparar al azar, se convirtió en una tragedia cuando Horne apuntó el arma hacia Counts y apretó el gatillo.

De acuerdo con lo reseñado por el New York Post y otros medios estadounidenses, los fiscales del caso detallaron que Horne explicó las reglas del juego antes de retirar todas las balas del revólver, dejando solo una.

Una investigación posterior determinó que Counts estaba con Horne y sus respectivas parejas mientras los cuatro estaban jugando a las cartas en la casa y luego se sugirió el mortal juego.

Asimismo, relataron que primero apuntó hacia su propia cabeza y luego giró el tambor nuevamente para apuntar a Rachel. El disparo fue letal. La joven murió en el lugar, mientras que Horne fue arrestado al día siguiente y enfrenta cargos por asesinato.

Ahora, las autoridades investigan si hubo consumo de alcohol o drogas durante el encuentro, lo que podría haber influido en la toma de decisiones de los involucrados.

TRATARON DE REANIMARLA

Cuando los primeros en responder a la emergencia llegaron a la casa en la sección Winston Hills de Cincinnati, encontraron a Counts herida de bala, según lo detallado por las autoridades a CBS News.

De inmediato, los bomberos de Cincinnati intentaron reanimarla, pero fue en vano. Counts fue declarada muerta en el lugar.

¿QUÉ DIJO EL JUEZ?

“Es triste que la gente use un arma de fuego como juguete, porque si estas circunstancias son ciertas, esto es realmente una tragedia”, dijo el juez William Mallory.

Asimismo, se informó que durante la audiencia, la defensa de Horne pidió al tribunal que tomara en cuenta la falta de antecedentes penales y juveniles al establecer la fianza.

Sin embargo, Mallory fijó la fianza de Horne en un millón de dólares. Y estableció que debía comparecer ante un gran jurado este mismo jueves. De momento lo que se sabe, es que la Fiscalía le dijo a People, que el acusado podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable.