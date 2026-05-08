«El Grinch» ya no se robará la Navidad: lo sentenciaron a dura pena y revelaron su prontuario criminal

Un ladrón apodado «El Grinch» fue condenado por una serie de robos ejecutados en plena Navidad, que sembraron temor en Portland, en Oregón (EEUU).

De acuerdo con People y otros medios estadounidenses, Allen Sverre Easley, de 39 años, recibió la sentencia de un total 128 meses de prisión (10 años y ocho meses) este miércoles, 6 de mayo, luego de que la Fiscalía del Condado de Multnomah demostrara que irrumpió en varias viviendas durante diciembre, llevándose regalos y artículos valorados en miles de dólares.

Lo que se detalló, es que su historial delictivo, que se remonta a más de dos décadas, fue un factor determinante para la severidad del fallo.

Las autoridades detallaron que Easley fue captado por cámaras de seguridad el 20 de diciembre, cuando ingresó al patio trasero de la familia Sassano, sacó una pistola de la cintura y abrió la puerta de una patada.

En apenas seis minutos salió con una cesta de ropa repleta de regalos envueltos, entre ellos gafas Ray-Ban, un chándal, un calendario de Far Side y pijamas navideñas para niños.

La policía indicó que este no fue un hecho aislado, puesto que el acusado también habría irrumpido en otras viviendas, acumulando un botín cercano a los 20.000 dólares.

OTROS HECHOS DELICTIVOS

Además de los robos residenciales, Easley fue vinculado al hurto de un vehículo en un taller de Midas y al acaparamiento ilegal del fármaco Suboxone mientras estaba detenido en la cárcel de Inverness.

Su prontuario incluía cinco condenas previas por robo en primer grado, cuatro por robo en segundo grado y seis por delitos relacionados con armas de fuego.

De hecho, apenas llevaba unos meses en libertad, cuando volvió a delinquir en plena temporada navideña.

¿QUÉ DICEN SUS VÍCTIMAS?

Durante la audiencia, las víctimas relataron el impacto emocional que dejó la irrupción delictiva. Kristin y Chris Sassano afirmaron que sus hijos quedaron «traumatizados para siempre por la Navidad», y que ya no permiten que su hijo de 10 años se quede solo en casa.

Otra víctima, Tracy Olsen, declaró que le aterra pensar lo que habría ocurrido si su hijo adolescente hubiese estado en casa durante el asalto.

Para la fiscalía, estos testimonios reforzaron la necesidad de una condena ejemplar.

DICE QUE SE «ARREPINTIÓ»

En tanto, Easley lloró y pidió disculpas a las familias afectadas y aseguró que nunca quiso dañar a los niños.

Su abogada defensora argumentó que el acusado pasó gran parte de su vida en instituciones desde la infancia y solicitó un plan de tratamiento para su adicción.

Sin embargo, el fiscal adjunto Alex Garcia sostuvo que «las acciones del Sr. Easley cambiaron para siempre la vida de varias personas», y que la sentencia de 128 meses era necesaria para proteger a la comunidad y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de reincidir.

«Espero que esta sentencia le sirva de lección al Sr. Easley. Si continúa haciendo lo que ha estado haciendo, habrá graves consecuencias. Espero sinceramente que deje atrás esa vida y tome mejores decisiones», añadió el fiscal.