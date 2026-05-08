El indignante caso de Leónidas, un viajero asesinado en plena calle de Nueva York por reto viral de TikTok

Un adolescente de 17 años apuñaló y mató en plena calle de Nueva York (EEUU) a Leónidas Baez, un viajero de 39 años, en un ataque que la Policía vincula con un presunto reto viral de TikTok, cometido a pocos metros de Times Square.

De acuerdo con New York Daily News y el canal CBS, el crimen ocurrió este lunes por la noche y, citando a las autoridades, informaron que el menor fue detenido el miércoles en Brooklyn, donde llevaba un bisturí en el momento de su arresto.

Según fuentes policiales citadas por dichos medios, el joven supuestamente confesó que participaba en un desafío llamado «molestar a un drogadicto», en el que se hostiga a personas vulnerables en la calle.

Junto a dos cómplices, habría elegido al azar a Baez, quien aparentemente dormía cerca del restaurante Burger & Lobster en la calle 43 Oeste.

Lo que se detalló, es que un grupo de paramédicos trasladaron a Baez al Hospital Bellevue, donde murió poco después. Además, se señaló, que tras el ataque, los tres sospechosos huyeron hacia Bryant Park.

¿QUÉ DICE EL ACUSADO?

Sin embargo, durante su traslado al tribunal, el adolescente gritó a periodistas que actuó en «legítima defensa» y negó cualquier vínculo con el reto viral, asegurando que Baez lo golpeó primero.

En respuesta, la Policía sostiene que las cámaras de seguridad muestran una confrontación previa entre la víctima y tres jóvenes, aunque el momento del apuñalamiento no quedó registrado.

Asimismo, se informó que el menor enfrenta cargos de asesinato y posesión de armas. Mientras, que los otros dos sospechosos, siguen prófugos.

FAMILIARES DE LEÓNIDAS

En tanto, la familia de Baez, devastada por la noticia, rechazó la narrativa del agresor y cuestionó la crueldad del ataque.

Su hermana lo describió como un «viajero de espíritu libre», amante de la historia, lectura y los recorridos por la costa este de Estados Unidos.

Baez, residente de Massachusetts y padre de dos hijos, había pasado por Nueva York como parte de un trayecto hacia Florida, desde donde planeaba cruzar el país hasta California.

Afirmó que no era un «vagabundo» y trabajaba en empleos ocasionales para financiar su estilo de vida, incluyendo conducir para Uber y DoorDash.

«Siempre tenía trabajo. Siempre tenía dinero en el bolsillo», dijo su hermana, quien confesó que a veces intentaba animar a Leónidas a llevar una vida más convencional. «¿Qué sentido tenía? ¿Molestar a alguien solo para apuñalarlo?», lamentó.