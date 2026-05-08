EEUU

El indignante caso de Leónidas, un viajero asesinado en plena calle de Nueva York por reto viral de TikTok

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Leonides Baez (en la foto) fue apuñalado mortalmente a las afueras del restaurante Burger & Lobster / Cortesía: New York Daily News

Un adolescente de 17 años apuñaló y mató en plena calle de Nueva York (EEUU) a Leónidas Baez, un viajero de 39 años, en un ataque que la Policía vincula con un presunto reto viral de TikTok, cometido a pocos metros de Times Square.  

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De acuerdo con New York Daily News y el canal CBS, el crimen ocurrió este lunes por la noche y, citando a las autoridades, informaron que el menor fue detenido el miércoles en Brooklyn, donde llevaba un bisturí en el momento de su arresto.  

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Según fuentes policiales citadas por dichos medios, el joven supuestamente confesó que participaba en un desafío llamado «molestar a un drogadicto», en el que se hostiga a personas vulnerables en la calle.  

Junto a dos cómplices, habría elegido al azar a Baez, quien aparentemente dormía cerca del restaurante Burger & Lobster en la calle 43 Oeste.  

Lo que se detalló, es que un grupo de paramédicos trasladaron a Baez al Hospital Bellevue, donde murió poco después. Además, se señaló, que tras el ataque, los tres sospechosos huyeron hacia Bryant Park.  

La hermana dijo que a veces intentaba animar a su hermano a llevar una vida más convencional / Cortesía: New York Daily News

¿QUÉ DICE EL ACUSADO?  

Sin embargo, durante su traslado al tribunal, el adolescente gritó a periodistas que actuó en «legítima defensa» y negó cualquier vínculo con el reto viral, asegurando que Baez lo golpeó primero.  

En respuesta, la Policía sostiene que las cámaras de seguridad muestran una confrontación previa entre la víctima y tres jóvenes, aunque el momento del apuñalamiento no quedó registrado.  

Asimismo, se informó que el menor enfrenta cargos de asesinato y posesión de armas. Mientras, que los otros dos sospechosos, siguen prófugos. 

FAMILIARES DE LEÓNIDAS  

En tanto, la familia de Baez, devastada por la noticia, rechazó la narrativa del agresor y cuestionó la crueldad del ataque.  

Su hermana lo describió como un «viajero de espíritu libre», amante de la historia, lectura y los recorridos por la costa este de Estados Unidos.  

Baez, residente de Massachusetts y padre de dos hijos, había pasado por Nueva York como parte de un trayecto hacia Florida, desde donde planeaba cruzar el país hasta California.  

Afirmó que no era un «vagabundo» y trabajaba en empleos ocasionales para financiar su estilo de vida, incluyendo conducir para Uber y DoorDash.  

«Siempre tenía trabajo. Siempre tenía dinero en el bolsillo», dijo su hermana, quien confesó que a veces intentaba animar a Leónidas a llevar una vida más convencional. «¿Qué sentido tenía? ¿Molestar a alguien solo para apuñalarlo?», lamentó. 

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