El fenómeno natural que causa más daños a viviendas en Estados Unidos, superó a huracanes y terremotos

Hay un tipo de desastre natural que no hace tanto ruido mediático como un huracán ni deja el rastro simbólico de un terremoto, pero que le cuesta más dinero a los propietarios de vivienda en Estados Unidos que ambos juntos.

Así lo reveló un estudio publicado este martes, 28 de julio, por la firma de modelación de riesgos climáticos First Street, que documentó cómo este fenómeno desplazó en 2025 a los ciclones como la mayor fuente de pagos de seguros a nivel mundial.

El término técnico que lo describe es «tormenta convectiva severa», pero sus manifestaciones son mucho más cotidianas: tornados, granizo y vientos destructivos que atraviesan una región en minutos y dejan destrucción a su paso.

«En Estados Unidos tenemos bienes raíces de mucho valor. Si combinas los activos asegurados con el aumento en las tormentas convectivas severas, ahí es donde ves que las cifras se disparan», explicó a CBS News Jeremy Porter, economista en jefe de First Street.

Las cifras respaldan el estudio. Solo en 2025, estas tormentas generaron pérdidas económicas globales por USD 82.000 millones —más que cualquier otro desastre natural del año—, de los cuales USD 68.000 millones se registraron en territorio estadounidense.

En los últimos 25 años, los pagos de seguros acumulados por tormentas convectivas intensas en todo el mundo suman USD 794.000 millones, una cifra que supera las pérdidas combinadas por inundaciones, terremotos y sequías en el mismo período.

ZONAS DE ESTADOS UNIDOS MÁS VULNERABLES

El riesgo, sin embargo, no se distribuye de forma pareja. First Street identificó a Illinois y Ohio como los estados más vulnerables, por la combinación de grandes áreas urbanas y propiedades de alto valor, dentro de lo que Porter describió como un «cinturón de tormentas convectivas severas».

Carolina del Norte y Georgia también figuran entre los más expuestos, por la densidad inmobiliaria de ciudades como Atlanta y Charlotte, mientras que el Medio Oeste y el norte de Texas registran los aumentos de costos de seguro más acelerados del país.

Aunque las aseguradoras privadas todavía no se han retirado de los mercados más golpeados, sí han elevado sus tarifas con rapidez, y el fenómeno no muestra señales de freno.

Si las tendencias actuales se mantienen, First Street proyectó que las tormentas convectivas severas se convertirán en el tercer desastre natural más costoso del mundo en la próxima década, con pérdidas que irán más allá de las viviendas para afectar el transporte público, el comercio minorista y la productividad empresarial.

«Esperamos que continúe el crecimiento en frecuencia, exposición y daños de este tipo de eventos», advirtió Porter.