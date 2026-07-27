FOTOS: Comando Sur detalló labores de reparación del aeropuerto de Maiquetía tras los terremotos

El Comando Sur de Estados Unidos destacó este lunes, 27 de julio, el trabajo de sus unidades en la reparación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la principal terminal aérea de Venezuela y situada en el estado La Guaira, dañada por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Asegurando el flujo de asistencia por el terremoto a Venezuela: Tras los terremotos, el Elemento de Respuesta de Contingencia (CRE) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue crucial para reparar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y luego optimizar las operaciones del aeródromo para aumentar la asistencia a las líneas del frente», señaló el Comando Sur en su mensaje, acompañado de imágenes de la llegada de ayuda humanitaria a bordo de aeronaves militares.

El organismo precisó, que la labor, se realizó en coordinación con funcionarios de aviación venezolanos. Según el mensaje, el CRE gestionó el control del tráfico aéreo, la logística del aeródromo y el manejo de carga para mover con rapidez la ayuda salvavidas a través de la terminal aeroportuaria.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el 24 de junio derrumbaron edificaciones, dañaron el principal aeropuerto del país y dejaron un saldo de más de 5.500 fallecidos, según cifras oficiales.

La ayuda estadounidense llegó en un momento en que la presencia de Washington en Venezuela se ha hecho cada vez más notoria, tras el operativo militar en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

En tanto, el gobierno de Donald Trump mantiene contacto permanente con Delcy Rodríguez, con quien el estadounidense dice tener excelentes relaciones.

Ensuring the flow of earthquake assistance to Venezuela:

In the aftermath of the earthquakes, the @usairforce’s Contingency Response Element (CRE) was crucial to repairing Simón Bolívar International Airport and then optimizing airfield operations to surge assistance to the… pic.twitter.com/NzSzv3fWqS — U.S. Southern Command (@Southcom) July 27, 2026

RETIRADA DEL COMANDO SUR

En tanto, el Comando Sur anunció la noche del sábado la conclusión oficial de su misión de apoyo militar en Venezuela, desplegada tras los terremotos, y confirmó que los últimos integrantes de su equipo ya abandonaron el país, aunque aseguró que el respaldo a la recuperación continuará a través de canales diplomáticos y humanitarios.

El comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, informó a través de su cuenta oficial en X que la salida del personal marca el fin de la participación directa del Departamento de Defensa en las labores de asistencia sobre el terreno.

«Hoy, los últimos miembros del equipo del Comando Sur de EEUU partieron de Venezuela, marcando la conclusión del apoyo del Departamento de Defensa a los esfuerzos de ayuda en terreno por el terremoto», expresó el general, quien precisó que el compromiso de Washington con Venezuela se mantendrá a través del Departamento de Estado y organizaciones humanitarias especializadas.

«Nuestros socios del Departamento de Estado están trabajando estrechamente con organizaciones de ayuda experimentadas para apoyar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Venezuela», sostuvo el funcionario militar.

«Al pueblo de Venezuela: nuestros pensamientos están con ustedes mientras reconstruyen y luchan por un mañana mejor. Guardamos una profunda y duradera admiración por su coraje, espíritu resiliente y fortaleza. Enviamos nuestros más sinceros deseos para un futuro pacífico y próspero», agregó.