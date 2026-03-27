El escándalo que salpica a Google tras la demanda de víctimas de Epstein al Gobierno de EEUU

El gobierno de Estados Unidos y Google enfrentan una nueva controversia tras la demanda presentada por un grupo de sobrevivientes del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, quienes acusan a ambas entidades de divulgar sus identidades en millones de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia.

De acuerdo con medios locales, la acción legal sostiene que la filtración expuso información que debía permanecer bajo estricta reserva, reabriendo heridas para mujeres que llevan años intentando reconstruir sus vidas tras los abusos de Epstein.

Vale recordar, que en enero, el Departamento de Justicia difundió más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre Epstein, material que incluía referencias a figuras públicas y detalles de la red de explotación sexual.

Sin embargo, entre los documentos aparecieron nombres de víctimas que no fueron debidamente censurados, pese a que la ley exige proteger su anonimato.

Según la demanda, alrededor de 100 sobrevivientes quedaron expuestas ante el mundo por un error que consideran imperdonable.

¿POR QUÉ DEMANDAN A GOOGLE?

Los demandantes aseguran que, aunque el gobierno reconoció la violación de sus derechos y retiró la información, el daño continúa porque plataformas como Google siguen mostrando datos personales en resultados de búsqueda y en contenido generado por inteligencia artificial.

«Incluso después de que el gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren», reza parte de la demanda.

Asimismo, las víctimas afirman que han suplicado a la empresa tecnológica que elimine esa información, pero que sus solicitudes han sido ignoradas, lo que prolonga la vulneración de su privacidad

La situación se agrava con hallazgos adicionales, puesto que periodistas de The New York Times detectaron docenas de fotografías de desnudos en los archivos publicados, algunas con los rostros visibles de las personas involucradas.

Este descubrimiento ha intensificado la controversia sobre la responsabilidad del gobierno en el manejo de material sensible y el rol de las plataformas digitales en la difusión de contenido que puede revictimizar a quienes ya han sufrido abusos.

«Las sobrevivientes ahora enfrentan un trauma renovado. Extraños las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein», dice la demanda.