El brutal asesinato contra un Dj venezolano en pleno restaurante de Nueva York, se hacía llamar «Dj Hampa»

El venezolano Yei Reyes, conocido como «Dj Hampa», murió de un disparo en la cabeza, cuando fue interceptado por hombres desconocidos en el sótano del restaurante M Lounge, en el sector de Fordham, en El Bronx, en Nueva York (EEUU).

De acuerdo con un reporte de la periodista Johandry Jimenez desde el lugar de los hechos, Reyes, de 29 años, aparentemente compartía con varias personas en el sótano del establecimiento cuando fue atacado a balazos.

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Según las primeras indagaciones policiales, el ataque se habría desencadenado tras una fuerte discusión previa en el local, que escaló hasta el ataque armado.

Dos sospechosos, quienes testigos aseguran huyeron a pie de la escena, siguen prófugos. Mientras, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y piden colaboración ciudadana para identificarlos.

Según detalló la comunicadora, pese a que el disparo se produjo en el sótano del restaurante, el cuerpo de Reyes fue hallado tirado en la acera, próximo al establecimiento.

Asimismo, en un video captado por cámaras de seguridad, se puede ver a varias personas saliendo, corriendo del lugar. Aunque testigos indican que los disparos nunca se escucharon desde afuera.

Además, se detalló, que la policía también retiró del restaurante una ciclomoto que, se presume, pertenecía a la víctima.

La pareja de Reyes, contó entre lágrimas que el joven la llamó pasadas las 4:00 de la mañana y le colgó el teléfono. Ella intentó comunicarse con él varias veces después, pero él nunca volvió a contestar.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencia en redes sociales, donde «DJ Hampa» contaba con una activa comunidad de seguidores.