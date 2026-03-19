EEUU reduce advertencia de viaje para Venezuela, con excepciones de alto riesgo

(EFE).- EE.UU. anunció este jueves que rebaja en un nivel la alerta para viajar a gran parte de Venezuela, que queda ahora en la categoría 3 (Reconsidere su viaje), reflejando la mejora en las condiciones de seguridad en el país caribeño a ojos del Gobierno del presidente Donald Trump.

EE.UU. incrementó el pasado diciembre la alerta de viaje para Venezuela a la categoría 4 (No viajar), un nivel que aún así el Departamento de Estado estadounidense va a mantener activado en estados como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico o las zonas rurales de Bolívar «debido al riesgo de delincuencia, secuestro y terrorismo».

«Si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros», explica un comunicado del Departamento de Estado.

El texto advierte que los grupos «terroristas» Tren de Aragua y Cartel de los Soles, originarios de Venezuela, continúan operando en el país, y que, en términos generales, distintas bandas violentas operan en zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana.

LOS VIAJES EN VENEZUELA

Se subraya también el riesgo de emplear taxis no regulados desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el que sirve a Caracas. Y de emplear cajeros automáticos cerca del aeródromo.

El Departamento de Estado insiste en que «viajar de noche entre ciudades, o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Caracas, es arriesgado».

Pese a que, desde el derrocamiento y arresto del presidente Nicolás Maduro a manos de Washington en enero, se está trabajando para reanudar las operaciones de la embajada estadounidense en Caracas, se advierte que «los servicios consulares de rutina permanecen suspendidos en Venezuela» y que la sección Asuntos de Venezuela, en la embajada estadounidense en Bogotá, continúa sirviendo mientras como legación de facto.

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A su vez, Washington advierte que esta sección «no puede prestar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren fuera de Caracas».

El Departamento de Estado recuerda también a sus ciudadanos que se requiere una visa para ingresar a Venezuela. Y que los visados no están disponibles a la llegada y que se corre el riesgo de ser detenido. Esto si se entra en el país sin un permiso válido expedido por las autoridades venezolanas.

EFE