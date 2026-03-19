Venezolanos en Estados Unidos podrían ayudar a reconstruir su país con esta iniciativa de María Elvira Salazar

La congresista estadounidense María Elvira Salazar destacó este miércoles, 18 de marzo, una nueva iniciativa destinada a facilitar la participación de venezolanos radicados en Estados Unidos en la reconstrucción económica del país.

A través de un mensaje publicado en la red social X, (antes Twitter), la representante solicitó al presidente del Eximbank, John Jovanovic, mecanismos de seguridad financiera que permitan respaldar a quienes estén dispuestos a invertir en la recuperación de Venezuela.

Salazar afirmó que cientos de exiliados en su distrito cuentan con la capacidad profesional y económica para impulsar proyectos productivos en Venezuela.

«Cientos de venezolanos en mi distrito están listos para ayudar a reconstruir su país tras la caída de Maduro. Están dispuestos a reconstruir Venezuela, pero necesitan tener la seguridad de que sus inversiones estarán protegidas», escribió Salazar.

Sin embargo, subrayó que estos ciudadanos requieren garantías claras para proteger su capital antes de comprometerse con iniciativas de desarrollo.

«Por eso, hoy le pregunté al presidente del Banco EXIM, John Jovanovic: ¿cómo podemos garantizar que Estados Unidos lidere y proporcione esa seguridad?», sostuvo.

Aseguró que «una Venezuela libre debe ser sinónimo de oportunidad, estabilidad y confianza para invertir y reconstruir».

Hundreds of Venezuelans in my district are ready to help rebuild their country after Maduro. They’re ready to restore Venezuela, but they need trust that their investments will be protected. That’s why I asked EXIM Bank President John Jovanovic today: how do we ensure America… — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) March 18, 2026

El Banco EXIM es la agencia oficial de crédito a la exportación de Estados Unidos. De acuerdo con el organismo, su «misión es apoyar la creación de empleo, la prosperidad y seguridad estadounidenses mediante las exportaciones».

«Logramos esto facilitando soluciones de financiamiento para las empresas estadounidenses que compiten a nivel mundial. Contribuimos a crear igualdad de condiciones y a cubrir las deficiencias en el financiamiento del sector privado», así se describen en su portal web.

No es un banco comercial común, sino que funciona más como un instrumento de política económica para apoyar a las empresas nacionales de EEUU en sus operaciones de exportación e importación.