¿EEUU recibió ayuda del círculo íntimo de Maduro para capturarlo? Esto respondió Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la operación con la que privaron de libertad a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas no contó con el apoyo de nadie de su círculo cercano.

No obstante, Trump admitió que personas cercanas a Maduro tenían interés en buscar una salida al conflicto con los Estados Unidos. «Muchos querían hacer un acuerdo» para facilitar la transición, dijo.

En esta línea, aclaró que previo a la detención no conversaron ni acordaron nada con Delcy Rodríguez, según declaró a NBC News. «No, eso no es el caso».

A pesar de esto señaló que Rodríguez «ha estado cooperando» con funcionarios estadounidenses. «Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan», añadió.

Asimismo, Trump reveló que la operación se realizó conforme a su criterio y bajo su supervisión directa.

Además, indicó que el gobierno estadounidense podría intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar. «Estamos preparados. De hecho, anticipábamos tener que hacerlo», agregó.

Para finalizar, el mandatario estadounidense negó que hubiera descartado la participación de la líder opositora venezolana María Corina Machado en un gobierno de transición por haber recibido un Premio Nobel de la Paz en la misma edición en la que él aspiraba obtenerlo por sus esfuerzos por detener diferentes guerras en el mundo.

«No debería haberlo ganado», afirmó, pero agregó que «eso no tiene nada que ver con mi decisión».