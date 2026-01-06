Casa Blanca negó versiones de que el Nobel de la Paz afectara el apoyo de Trump a Machado

La Casa Blanca rechazó este lunes, 5 de enero, las versiones de prensa que sugieren que la reciente decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de no respaldar a María Corina Machado como líder de la «transición en Venezuela» tras la captura de Nicolás Maduro estuviera vinculada a la aceptación del Premio Nobel de la Paz por parte de la dirigente opositora.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aclaró ante los periodistas –según Fox News– que el presidente recibe evaluaciones constantes sobre la situación interna de distintos países y que sus decisiones responden a criterios estratégicos.

Según afirmó, Trump y su equipo de seguridad nacional están enfocados en garantizar que Venezuela avance hacia un alineamiento con los intereses de Estados Unidos. También en promover un escenario que, a su juicio, favorezca al pueblo venezolano.

Las declaraciones se producen después de que Trump descartara públicamente la posibilidad de apoyar a Machado, pese a que su candidato sustituto, Edmundo González, obtuvo más de dos tercios de los votos en las elecciones del año pasado, en las que Nicolás Maduro se negó a abandonar el poder, según reportó The Washington Post.

Consultado sobre la líder opositora, Trump afirmó que sería “muy difícil para ella ser líder” y sostuvo que “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”.

"Our journey towards freedom has always lived inside us. We are returning to ourselves. We are returning home." Maria Corina Machado, 2025 peace prize laureate, delivered a powerful Nobel Peace Prize lecture in Oslo, Norway. Although she could not be present in person, her words…

MARÍA CORINA Y EL PREMIO NOBEL

Los comentarios sorprendieron al entorno de Machado, –según el medio–, quien abandonó Venezuela de manera encubierta el mes pasado con apoyo estadounidense para asistir a la ceremonia del Nobel en Oslo.

Su salida del país y la visibilidad internacional que obtuvo tras recibir el premio habían sido hechos interpretados, en ese momento por algunos sectores, como señales de un respaldo creciente en Washington.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por el mencionado diario aseguraron que la falta de entusiasmo de Trump por impulsar a Machado estaría relacionada precisamente con su decisión de aceptar el Nobel.

Se trata de un reconocimiento que el mandatario ha expresado en varias ocasiones que desearía obtener. Una de las fuentes incluso afirmó que, si Machado hubiera rechazado el premio alegando razones políticas vinculadas a Trump, “hoy sería la presidenta de Venezuela”.