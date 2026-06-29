EEUU reforzó ayuda tras terremotos en Venezuela con más de 300 millones de dólares y amplio despliegue

Estados Unidos elevó a más de 300 millones de dólares su compromiso financiero para atender la crisis humanitaria provocada por los terremotos que devastaron varios estados de Venezuela el 24 de junio, desplegando una respuesta coordinada entre agencias gubernamentales, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales para auxiliar a las poblaciones afectadas.

El Departamento de Estado anunció 50 millones de dólares adicionales para organizaciones asociadas, lo que eleva la financiación total destinada a estos socios a 200 millones de dólares (100 millones en financiación bilateral y otros 100 millones a través del fondo común de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios).

Los recursos se canalizarán a través de organizaciones como Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), International Medical Corps, Project Hope y la Cruz Roja, y cubrirán atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, alojamiento, protección y apoyo logístico.

PLANO OPERATIVO

En el plano operativo, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) desplegó capacidades aéreas, navales y logísticas para sostener las labores de socorro.

Entre las acciones más destacadas figuran la reparación y reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas para vuelos humanitarios, con la participación de un equipo especializado de la Fuerza Aérea en la gestión de las operaciones; el posicionamiento del USS Fort Lauderdale frente a las costas de La Guaira para entregar suministros por vía marítima; y el despliegue de aeronaves como el C-17 Globemaster III, el C-130H Hercules y helicópteros CH-47 Chinook y UH-60 Blackhawk en misiones de búsqueda y rescate.

En tierra, cuatro equipos de búsqueda y rescate urbano de primera categoría —integrados por más de 300 socorristas y 23 perros de búsqueda provenientes de los condados de Fairfax, Los Ángeles, Miami-Dade y la ciudad de Miami— trabajan sin descanso para localizar supervivientes y realizar evaluaciones estructurales en las zonas más golpeadas.

La respuesta también incorpora la colaboración entre el Departamento de Estado, la organización humanitaria Global Empowerment Mission (GEM) y Walmart para la recolección y distribución de suministros de primera necesidad desde el sur de Florida hacia las comunidades venezolanas afectadas.

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

Además de la emergencia inmediata, Washington anticipa ya las necesidades de recuperación a largo plazo, incluyendo soluciones habitacionales para quienes perdieron sus hogares.

El Departamento de Estado habilitó igualmente canales de asistencia consular para ciudadanos estadounidenses en Venezuela, disponibles las 24 horas al +1-202-501-4444, y exhortó a los interesados a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) en STEP.state.gov para recibir actualizaciones de seguridad de la embajada estadounidense.