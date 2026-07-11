Diáspora profundamente impactada: ofrecen apoyo psicológico gratuito a venezolanos en Miami tras terremotos

Los terremotos que devastaron varios estados del país –principalmente La Guaira– el pasado 24 de junio no solo dejó pérdidas humanas, heridos y destrucción material, también un profundo impacto emocional en la diáspora venezolana en el sur de Florida (EEUU).

Ante esa realidad, un grupo de profesionales de la salud mental y estudiantes de doctorado en práctica clínica, bajo supervisión, comenzó a ofrecer consultas psicológicas gratuitas a quienes atraviesan angustia, duelo, ansiedad o incertidumbre a raíz de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia y afectó a siete estados (Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Caracas, Miranda y La Guaira).

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De acuerdo con lo reseñado por El Nuevo Herald, el servicio psicológico es impulsado por la Clínica Albizu, de la Universidad Albizu en Miami, y está dirigido a la numerosa comunidad venezolana del sur de Florida que mantiene vínculos con su país de origen.

Las consultas se ofrecen en inglés y español, de forma presencial o por telesalud (online), e incluyen apoyo psicológico tanto individual como grupal.

La clínica también está disponible para articular sesiones de sanación comunitaria junto a organizaciones religiosas, comunitarias y otras instituciones, en los lugares donde la necesidad sea mayor.

Andel Nicasio, directora de la Clínica Albizu, explicó este jueves al medio estadounidense que el impacto emocional de un desastre suele extenderse y mantenerse «en el corazón y la mente de quienes han experimentado pérdidas, incertidumbre, miedo o la separación de sus seres queridos».

Según Nicasio, ese sufrimiento no se limita a quienes estuvieron en el lugar del desastre, también alcanza a familiares en el extranjero, quienes frecuentemente sienten impotencia al no poder ayudar desde la distancia.

Para la directora, la recuperación de una comunidad no se agota en la reconstrucción física, sino que exige también restaurar la esperanza y el bienestar emocional de sus habitantes.

¿CÓMO SOLICITAR APOYO PSICOLÓGICO?

Para obtener más información o programar una cita gratuita de apoyo, comuníquese con la Clínica Albizu llamando al (305) 592-7860, escriba a [email protected] o visite clinic.albizu.edu.

Este apoyo es importante, ya que datos de la propia Clínica Albizu indican que los desastres naturales suelen disparar el malestar psicológico, incluyendo estrés postraumático, ansiedad, depresión y reacciones de duelo en niños, adultos mayores y personas de bajos recursos. Sobre todo, en quienes ya padecían condiciones de salud mental.

De acuerdo con un análisis del Pew Research Center basado en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024, cerca de 474.000 venezolanos viven en Florida —más del 40 % de la población venezolana en todo el país norteamericano— y unos 254.000 residen solo en el área metropolitana de Miami.

Nicasio subrayó que, en ese contexto, ofrecer apoyo psicológico gratuito no es solo un servicio, es un acto de compasión y compromiso con los vecinos que atraviesan uno de los momentos más difíciles para su país.

BALANCE POR LOS TERREMOTOS

Las autoridades nacionales en Venezuela anunciaron que, hasta este viernes, se han contabilizado más de 4.100 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 10 de julio. A dos semanas de la tragedia, se registraron 4.118 fallecidos, 229 más que el reporte del jueves.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 29.966.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que permanecen activos 89 campamentos transitorios.

Tal como adelantaron hace unos días, las autoridades reiteraron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.

Vale destacar, que este mismo viernes, un sismo de magnitud 3,9 sacudió nuevamente el norte de Venezuela lo que provocó desalojos masivos de los edificios en Caracas y La Guaira por prevención.