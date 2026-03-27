Delegación venezolana llegó a Washington para «fortalecer» las relaciones bilaterales

Una delegación enviada por Delcy Rodríguez arribó este jueves a Washington, para fortalecer los vínculos entre el gobierno nacional con la administración de Donald Trump.

«Estamos en Washington en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del pueblo venezolano en esta nueva etapa de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Venezuela», comentó el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco

«Hemos tenido una agenda de encuentros con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con el subsecretario Michael Kozak, y el subsecretario Caleb Orr del Departamento de Estado para explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral en beneficio de nuestros pueblos», añadió Blanco.

Asimismo, señaló que seguirán con esta agenda en los próximos días. «Informaremos oportunamente a los venezolanos».

Estamos en Washington, acompañando al Encargado de Negocios @plasenciafelixr en la instalación de nuestra misión diplomática en los Estados Unidos de América. Trabajamos para fomentar relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países. pic.twitter.com/kizigYrsJ2 — Oliver Blanco (@OliverBlanco) March 27, 2026

En este sentido, el Encargado de Negocios de Venezuela, Félix Plasencia, destacó la presencia de la delegación venezolana. «La presidenta Delcy Rodríguez ha enviado al viceministro Oliver Blanco a esta jurisdicción, a la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, para que retomemos la presencia diplomática en esta jurisdicción.»

«Estamos aquí una delegación de responsables funcionarios, para atender los asuntos que les interés a los venezolanos en esta jurisdicción y a todos aquellos que tienen interés en Venezuela», concluyó.