EN VIDEO: Delcy Rodríguez declara no laborable toda la Semana Santa en el sector público

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que los trabajadores del sector público no tendrán que laborar durante toda la Semana Santa, que comenzará el lunes, 30 de marzo, y se extenderá hasta el 3 de abril.

Rodríguez participó en una actividad desde el Castillo San Carlos de Borromeo, en el estado Nueva Esparta. A pocos días de la Semana Santa, la mandataria encargada informó de un asueto más extenso.

«En esta Semana Mayor quiero anunciar que he declarado día de asueto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para todo el sector de educación, que nuestros niños no vayan a la escuela, y para los ministerios», acotó.

Rodríguez, igualmente, aclaró que esta medida también forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica. «Por supuesto, quedan exceptuados los servicios básicos excepcionales y el servicio de salud. Que la Semana Mayor sea para la visita de los templos», agregó.

«Ayer tuvimos la demanda más alta en años que ha podido ocurrir en Venezuela. Producto también del crecimiento económico, de una Venezuela que avanza, crece y demanda más servicio eléctrico», agregó.

Por otra parte, Rodríguez informó que estarán desplegados unos 229.000 funcionarios durante Semana Santa. Esta cifra incluye a agentes de seguridad, pero también a bomberos e integrantes de Protección Civil.

CLASES EN SEMANA SANTA

Unas pocas horas antes del anuncio de Rodríguez, el Ministerio de Educación adelantó que no habría clases durante Semana Santa. En tal sentido, las instituciones educativas primarias y secundarias no abrirán sus puertas entre el 30 de marzo y el 3 de abril.

«Esperamos que la ocasión les permita compartir en valores y disfrutar del encuentro familiar», indicó el Ministerio, que aclaró que la medida se extiende a todo el personal docente, administrativo y obrero.

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Los venezolanos se mantienen expectantes a la llegada de Semana Santa. Mientras que algunos asistirán a iglesias y actividades religiosas, otros irán a las platas del país o, simplemente, descansarán por unos días.