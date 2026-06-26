Delcy Rodríguez conversó con Trump y Marco Rubio, dice que «reafirmaron su compromiso de apoyar» a Venezuela tras terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló este vienes, 26 de junio, que recibió una llamada en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, «reafirmaron su compromiso de apoyar» al país tras los dos terremotos registrados el miércoles.

«Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela», informó Rodríguez a través de su cuenta de la red social X.

«Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas. Agradecemos profundamente este gesto de amistad y cooperación», agregó la mandataria interina.

Horas antes, el propio Trump afirmó que está «ayudando» a Venezuela.

«Estamos ayudando a Venezuela, hubo un terremoto tremendo, murió mucha gente, el número está subiendo. Y tenemos a mucha gente allá ayudando», expresó Trump.

«Eso fue terrible, ¿qué pasó? Fue un gran terremoto, derrumbó edificios», agregó el mandatario.

En tanto, la Embajada de Estados Unidos en Caracas informó este viernes que continúan llegando al país aviones, equipos y suministros destinados a fortalecer las operaciones de emergencia.

«Nuestro apoyo al pueblo venezolano sigue avanzando. Aviones, equipos y suministros especializados continúan llegando al país para ayudar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos», señaló la misión diplomática.

La representación estadounidense indicó, que cada uno de los cargamentos incorpora capacidades consideradas críticas, para acelerar las operaciones sobre el terreno.

«Cada equipo descargado trae capacidades críticas al terreno: herramientas de rescate, equipos médicos y recursos logísticos que permitirán acelerar las operaciones en las zonas más afectadas. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: trabajar contrarreloj para salvar vidas y ayudar a las comunidades impactadas», añadió.

Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas. Agradecemos profundamente este gesto de amistad y cooperación. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Al menos 920 muertos y 3.360 heridos fueron sido reportados por las autoridades de Venezuela a casi 48 horas de dos terremotos. El primero tuvo una magnitud 7,2 y el segundo 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y La Guaira.

De igual forma, el Gobierno contabiliza hasta ahora 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.

Al margen de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.