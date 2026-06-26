Trump dice que está «ayudando» a Venezuela tras terremotos, su gobierno reforzó operación de asistencia humanitaria

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 26 de junio, que está «ayudando» a Venezuela tras los terremotos registrados el miércoles.

«Estamos ayudando a Venezuela, hubo un terremoto tremendo, murió mucha gente, el número está subiendo. Y tenemos a mucha gente allá ayudando», expresó Trump.

«Eso fue terrible, ¿qué pasó? Fue un gran terremoto, derrumbó edificios», agregó el mandatario.

En tanto, la Embajada de Estados Unidos en Caracas informó este viernes que continúan llegando al país aviones, equipos y suministros destinados a fortalecer las operaciones de emergencia.

«Nuestro apoyo al pueblo venezolano sigue avanzando. Aviones, equipos y suministros especializados continúan llegando al país para ayudar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos», señaló la misión diplomática.

La representación estadounidense indicó, que cada uno de los cargamentos incorpora capacidades consideradas críticas, para acelerar las operaciones sobre el terreno.

«Cada equipo descargado trae capacidades críticas al terreno: herramientas de rescate, equipos médicos y recursos logísticos que permitirán acelerar las operaciones en las zonas más afectadas. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: trabajar contrarreloj para salvar vidas y ayudar a las comunidades impactadas», añadió.

#Mundo| “Estamos ayudando a Venezuela”, dijo hace pocos minutos el presidente Trump enviando un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano. Trump participó en la conferencia Faith and Freedom en Washington DC. Vía @juanestebansrhttps://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/GKcHLAbfpH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 26, 2026

MÁS AYUDA

Asimismo, el Comando Sur de EEUU (Southcom) detalló que el operativo incluye dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea con equipos de rescate urbano procedentes de Los Ángeles y Fairfax, Virginia; aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines; los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings posicionados en aguas cercanas a Venezuela; y tres helicópteros CH-47 Chinook que despegarán desde Honduras.

Además, la Fuerza Espacial está proporcionando imágenes satelitales de alta resolución para identificar las comunidades más devastadas.