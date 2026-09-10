Cilia Flores buscaría libertad bajo fianza ‘por razones médicas’, aseguran desde EEUU

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro que permanece detenida en Estados Unidos desde enero de este año, estaría buscando la libertad condicional bajo fianza, alegando «razones médicas» por problemas cardiacos.

El corresponsal de agencia Joshua Goodman informó en sus redes sociales sobre la solicitud de Flores. Según esta filtración, la ex primera dama desea estar en libertad condicional antes del juicio por «varias condiciones médicas y cardíacas».

Cabe destacar que Flores no permanecería en libertad absoluta mientras que continúe el proceso. La propia solicitud acepta que el tribunal establezca una serie de condiciones e incluso una empresa ofreció implementar un esquema de seguridad.

Se trata de Guidepost Solutions, que ofreció seguridad armada y monitoreo permanente de Flores. Louis J. Milione, ejecutivo de la empresa y antiguo alto rango de la DEA, presentó una declaración ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

EL FUTURO DE FLORES

La empresa cuenta con experiencia en supervisión de fianzas y prisión domiciliaria. En tal sentido, la propuesta indica que Flores será confinada en una vivienda del Distrito Sur de Nueva York, cuya dirección será informada por separado al tribunal y gobierno.

Guidepost se comprometió a inspeccionar la vivienda y zonas cercanas, además de contar con varios profesionales de seguridad armados. A esto se sumarán cámaras, sensores en puertas y ventanas y sistemas de alarma.

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La propuesta subraya que Flores permanecería en esta residencia, en donde habrá seguridad las 24 horas del día. Cualquier salida sería autorizada por el tribunal y la detenida no participaría en la selección, control o supervisión del personal armado.

Mientras que las autoridades judiciales toman una decisión, Flores seguirá detenida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en donde también está recluido Maduro. Ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.