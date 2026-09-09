Reuters: Citgo podría cambiar de directiva tras el reconocimiento de EEUU a Delcy Rodríguez

Los consejos de administración controlados por la oposición venezolana, que han supervisado la refinería estadounidense Citgo Petroleum durante los últimos siete años, se preparan para disolver sus oficinas este mismo mes.

Ocurriría tras una reorganización impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según informaron dos fuentes involucradas en los preparativos consultadas por la agencia de noticias Reuters.

«Los consejos ya no son reconocidos como válidos por todas las contrapartes políticas y legales, por lo que no pueden seguir en funcionamiento», dijo una de las fuentes citadas por el medio de comunicación.

«Esto está sucediendo, lamentablemente, sin ninguna discusión previa», agregó.

Se detalló que Rodríguez comenzó a principios de año los preparativos para retomar el control de la refinería de propiedad venezolana, luego de que su gobierno —que sustituyó a la administración de Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas estadounidenses en enero— fuera reconocido formalmente por Washington.

Según documentos judiciales estadounidenses, su administración ha sustituido desde entonces a los bufetes de abogados que representaban a Venezuela y a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en demandas y arbitrajes en el extranjero, contratados originalmente por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, liderada por la oposición.

El Ministerio de Petróleo de Venezuela, Pdvsa, Citgo y los consejos de supervisión no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la agencia.

La disputa por el control de Citgo se remonta a 2019, cuando Estados Unidos impuso sanciones al sector energético venezolano y la refinería, con sede en Houston, rompió relaciones con su matriz Pdvsa por orden de la entonces AN opositora.

Incluso, después de que la oposición perdiera el control de ese Parlamento, los consejos liderados por ella en el extranjero siguieron supervisando la empresa y participando en el nombramiento de su junta directiva.