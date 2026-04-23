ChatGPT en el ojo del huracán por ‘orientar’ al autor de un tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en Florida

Dos muertos y siete heridos dejó un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en 2025, un caso que ahora abrió una investigación penal contra OpenAI por el presunto rol de ChatGPT en la conducta del atacante.

En este sentido, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes, 21 de abril, que su oficina indaga si ChatGPT pudo haber influido en las decisiones de Phoenix Ikner, el estudiante de 21 años, quien está acusado de perpetrar el ataque armado.

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Según explicó Uthmeier, una revisión preliminar de las conversaciones entre Ikner y ChatGPT sugiere que la herramienta de inteligencia artificial habría proporcionado orientaciones vinculadas al uso de armas y municiones.

Esa posibilidad, dijo, obliga a determinar si la empresa podría ser considerada responsable bajo la legislación estatal por «ayudar, incitar o aconsejar» la comisión de un delito.

«Si ChatGPT fuera una persona, enfrentaría cargos por asesinato. Esta investigación penal determinará si OpenAI tiene responsabilidad penal por las acciones de ChatGPT en el tiroteo de la Universidad Estatal de Florida el año pasado», sostuvo el funcionario.

¿QUÉ SE QUIERE SABER DE CHATGPT?

Como parte del proceso, Florida emitió un requerimiento formal para que OpenAI entregue documentación interna sobre sus políticas de entrenamiento, manejo de amenazas y cooperación con fuerzas de seguridad, además de información sobre su personal.

En concreto, la pesquisa busca establecer si existieron fallas de supervisión o mecanismos insuficientes para evitar que la IA fuera utilizada con fines criminales.

En tanto, el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, advirtió que el caso refleja los riesgos crecientes asociados al uso indebido de tecnologías avanzadas.

«Es importante que todos estemos conscientes de los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades», señaló.

Lo cierto, es que la preocupación se suma a otros episodios recientes en el estado, incluida una demanda presentada en marzo contra otro sistema de IA por presuntamente influir en un caso de suicidio.

If ChatGPT were a person, it would be facing charges for murder.



This criminal investigation will determine whether OpenAI bears criminal responsibility for ChatGPT’s actions in the Florida State University shooting last year.https://t.co/KbNHmt9e0B pic.twitter.com/GBuT59RrWL — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) April 21, 2026

YA HABLAN DE REGULACIONES

La controversia ocurre, en medio de visiones contrapuestas, sobre la regulación de la inteligencia artificial.

Mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha expresado su intención de impulsar normas estatales más estrictas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido una regulación federal unificada para evitar restricciones fragmentadas.

Es por ello, que el caso Ikner–ChatGPT podría convertirse en un punto de inflexión en la discusión nacional sobre los límites legales y éticos de estas herramientas.