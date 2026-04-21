El brutal crimen de un venezolano en Texas que obligó a ICE a intervenir y desatar un escándalo

El brutal asesinato de un trabajador en Texas (EEUU), atribuido a un venezolano llamado Josué Abraham Chirino‑Leonice, de 19 años, activó de inmediato a las autoridades migratorias y reavivó la polémica sobre los fallos en el control fronterizo de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el venezolano fue arrestado el pasado 12 de abril en Cypress acusado de homicidio en primer grado, tras confesar que utilizó un mazo de acero para golpear repetidamente en la cabeza a Juan Antonio Salinas, quien murió en el lugar.

Lo que se detalló, es que ambos trabajaban en labores de remodelación dentro de una vivienda de dos pisos ubicada en Goldensong Court.

La confesión del sospechoso y la naturaleza del arma utilizada —un mazo de acero, herramienta pesada empleada en demolición— llevaron a los investigadores a catalogar el caso como «un acto de violencia extrema».

En consecuencia, Chirino-Leonice terminó trasladado a la cárcel del condado Harris. En ese recinto permanece bajo custodia, mientras avanza el proceso penal.

¿QUÉ EXPLICÓ ICE?

Un día después de la detención, el 13 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una orden de detención migratoria. Específicamente, para asumir la custodia del acusado una vez concluya su juicio.

Esto último, porque documentos oficiales revelan que el joven había sido interceptado por la Patrulla Fronteriza en noviembre de 2023 y posteriormente liberado dentro del país. Se trata de un antecedente que autoridades federales retomaron para señalar fallas en los mecanismos de supervisión migratoria durante el gobierno de Joe Biden.

En concreto, ICE está pidiendo a los funcionarios del condado de Harris, dirigido por los demócratas, no liberar al «criminal ilegal detenido por presuntamente matar a un compañero de trabajo con un mazo en un sitio de construcción».

El director interino de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Houston, Gabriel Martínez, afirmó que el caso evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre personas con conductas de riesgo.

«Nuestros oficiales están trabajando incansablemente para restaurar la integridad del sistema de inmigración de nuestra nación para poner fin a la carnicería y al sufrimiento innecesario en este país causado por criminales extranjeros ilegales», declaró, tras destacar que la agencia mantiene activos sus mecanismos de reporte ciudadano en los 58 condados bajo su jurisdicción en el sureste de Texas.

THIRD WORLD VIOLENCE: Josue Abraham Chirino-Leonice, a Venezuelan national, murdered his co-worker by hitting him with a sledgehammer multiple times. The victim’s body was found by his sister. This barbarian NEVER should have been in our country, but was RELEASED into the… pic.twitter.com/e53ZNiEfC2 — Homeland Security (@DHSgov) April 21, 2026

«Violencia del tercer mundo: Josue Abraham Chirino-Leonice, un nacional venezolano, asesinó a su compañero de trabajo golpeándolo con un mazo varias veces. El cuerpo de la víctima fue encontrado por su hermana», reza una publicación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en X.

«Este bárbaro nunca debería haber estado en nuestro país, pero fue liberado en el interior del país por la administración de Biden. Si importas el tercer mundo, te conviertes en el tercer mundo», agrega el DHS.

¿QUÉ DICE EL GOBERNADOR DE TEXAS?

En el plano político, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, reaccionó con dureza al incidente. En este sentido, cuestionó la falta de coordinación entre autoridades locales y federales en materia migratoria.

«El Consejo Municipal debe elegir: votar por sus ciudadanos, o por los criminales que los matan». Así lo expresó, instando a los líderes locales a fijar una postura clara frente a este tipo de hechos.

Mientras tanto, el proceso judicial contra Chirino-Leonice continúa en tribunales estatales. Todo, en medio de un clima de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias y la seguridad pública en la región.