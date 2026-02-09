Caso Epstein: Su expareja Ghislaine Maxwell prometió limpiar imagen de Trump a «cambio de un favor presidencial»

Ghislaine Maxwell volvió a ocupar el centro de la controversia nacional en Estados Unidos tras negarse a responder preguntas del Congreso durante una comparecencia por videollamada desde la prisión federal de Texas (EEUU), donde cumple una condena de 20 años por tráfico sexual.

Durante la audiencia a puerta cerrada, un abogado de Maxwell sorprendió al sugerir que su clienta estaría dispuesta a testificar en favor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del expresidente Bill Clinton si el actual mandatario considerara anular su sentencia.

El abogado de la expareja de Epstein ha afirmado que existe un «camino directo» si la Comisión y el público estadounidense realmente desean «escuchar la verdad sin tapujos sobre lo sucedido»: «La señora Maxwell está dispuesta a hablar con total honestidad si el presidente Trump le concede el indulto», expresó.

«Solo ella puede ofrecer la versión completa. Puede que a algunos no les guste lo que escuchan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación», escribió en su perfil de X.

Sin embargo, amparándose en la Quinta Enmienda, la exsocialité británica frustró los intentos de los legisladores de obtener detalles sobre cómo Jeffrey Epstein logró sostener durante años una red de abuso de menores apoyada «en contactos influyentes y recursos económicos».

Su silencio se produjo en el marco de una investigación más amplia, destinada a revisar responsabilidades institucionales y omisiones en torno al caso.

REACCIÓN BIPARTIDISTA

En respuesta, legisladores de ambos partidos interpretaron esta postura como un intento explícito de obtener un indulto presidencial.

En este sentido, la representante demócrata Melanie Stansbury afirmó que Maxwell “está haciendo campaña para obtener un perdón”, mientras que otros describieron su actitud como “robótica” e “impenitente” y carente de arrepentimiento.

Asimismo, el presidente del comité, el republicano James Comer, lamentó la falta de cooperación de Maxwell y recordó que ya había sido citada sin éxito en ocasiones anteriores.

Como se sabe, Comer también enfrenta presiones internas para avanzar en las citaciones dirigidas a Bill y Hillary Clinton, quienes finalmente accedieron a declarar este mes tras la advertencia de posibles cargos de desacato.

El legislador insistió en que las declaraciones se realicen a puerta cerrada, con la posterior publicación de transcripciones y material audiovisual.

RECHAZARON POSICIÓN DE MAXWELL

Mientras tanto, familiares de Virginia Giuffre —una de las víctimas más visibles de Epstein— publicaron una carta dirigida a Maxwell, rechazando cualquier intento de presentarse como una simple espectadora.

“Fuiste un actor central y deliberado en un sistema construido para encontrar, aislar y preparar a menores para su abuso”, escribieron Sky y Amanda Roberts.