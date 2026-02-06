VIRAL: Filtraron primeras fotos del cadáver de Jeffrey Epstein y nuevos detalles de su presunto suicidio en la cárcel

El gobierno de Estados Unidos difundió un conjunto de fotografías inéditas, en las cuales se muestran el cuerpo del delincuente sexual Jeffrey Epstein tras su muerte.

En las imágenes, el exfinancista aparece con el torso descubierto, vestido únicamente con los pantalones naranjas de prisionero, la mandíbula asegurada para mantener la boca cerrada después del fallecimiento y marcas visibles en el cuello.

Los documentos incluyen más de 20 fotografías tomadas el 10 de agosto de 2019, minutos después de que Epstein fuera hallado inconsciente en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Se trata de elementos que han alimentado nuevamente las teorías conspirativas, que surgieron tras su fallecimiento.

Aunque la autopsia oficial concluyó que se trató de un suicidio, la aparición de este material ha vuelto a poner el tema en el centro de la discusión pública.

Según los registros, el personal médico intentó reanimarlo antes de trasladarlo a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

BBC Verify, que revisó el material sin difundir las imágenes en detalle, confirmó que no existían versiones previas de estas fotos en línea antes del 30 de enero, lo que confirmó el carácter inédito de la publicación.

OTRAS FILTRACIONES

Además de las fotografías, los archivos contienen informes del FBI, documentos penitenciarios y un extenso reporte de 89 páginas postmortem elaborado por el Departamento de Justicia y la Oficina del Médico Forense Jefe (OCME, por sus siglas en inglés) en Nueva York.

Entre los elementos más relevantes figura una cronología detallada de la detención de Epstein, que revela que había sido puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio semanas antes, tras un incidente con su entonces compañero de celda, Nicholas Tartaglione.

También se incluyen evaluaciones psicológicas en las que el propio Epstein aseguraba no tener intención de quitarse la vida, así como recomendaciones internas que advertían que no debía permanecer solo y requería controles frecuentes.

La publicación también incorpora el documento de última voluntad del exfinancista, firmado apenas dos días antes de su muerte. En el mismo, Epstein destinaba gran parte de su fortuna —estimada en unos 600 millones de dólares— a su entonces novia, Karyna Shuliak, además de mencionar a unas 40 personas como posibles beneficiarias dentro del “1953 Trust”.

Aunque la versión oficial sostiene que Epstein se suicidó, para muchos la difusión de estos nuevos archivos vuelve a exponer las fallas institucionales que rodearon su detención y muerte, así como la compleja red de interrogantes que persisten.

MUERTE DE EPSTEIN

De hecho, el día previo a la muerte de Jeffrey Epstein, su compañero de celda fue trasladado, dejándolo solo pese a las recomendaciones internas de no hacerlo.

Esa misma noche, los guardias omitieron los controles programados para las 3:00 y las 5:00 de la madrugada, según los registros penitenciarios, y además el sistema de cámaras de la unidad no estaba operativo.

Fue durante una revisión matutina cuando el personal encontró el cuerpo del exfinancista, dejando en evidencia las aparentes fallas de supervisión que siguen generando cuestionamientos.

Como parte del reciente paquete de archivos divulgados, también salió a la luz una segunda versión del informe del FBI, esta vez reducido a 17 páginas y con amplias secciones censuradas.

Esta versión no incluye ni el informe psicológico ni la cronología completa de la detención, y las imágenes aparecen editadas. La coexistencia de ambas versiones —una íntegra y otra recortada— sin una explicación oficial sobre su inclusión ha añadido nuevas dudas al ya controvertido manejo documental del caso.