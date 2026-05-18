Imputaron cargos a agente de ICE por herir a venezolano durante operativo migratorio en EEUU

La Fiscalía de Minnesota imputó este lunes, 18 de mayo, cuatro cargos contra Christian Castro, un agente de 52 años del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), señalado de herir de un disparo en la pierna al ciudadano venezolano Julio C. Sosa‑Celis el pasado 14 de enero.

El caso, revelado inicialmente por The New York Times, marca un giro inusual en la rendición de cuentas de funcionarios federales involucrados en operativos migratorios.

Según la acusación, Castro enfrenta cargos por agresión en segundo grado, un delito grave, además de otro menor por denuncia falsa.

Su identificación fue posible luego de que detectives estatales escucharan a agentes del FBI mencionar su nombre en la escena del tiroteo, pese a que las autoridades federales habían mantenido su identidad bajo estricta reserva.

El incidente convirtió a Sosa‑Celis en una de las tres personas alcanzadas por proyectiles durante la «Operación Metro Surge». Se trata de la mayor campaña de control migratorio ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la cual movilizó a miles de efectivos federales hacia el estado y desató multitudinarias protestas ciudadanas.

GRAN REDADA MIGRATORIA

En concreto, la «Operación Metro Surge» movilizó a unos 4.000 agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, en medio de protestas masivas que dejaron un saldo trágico con dos muertos, Renee Good y Alex Prett, tras recibir disparos de los agentes federales.

Castro es el segundo funcionario en enfrentar cargos graves derivados del despliegue, un hecho que intensifica la controversia sobre el uso de fuerza en operativos migratorios de gran escala.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo inicialmente que las autoridades locales carecen de competencia para procesar a sus funcionarios amparándose en la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense.

Sin embargo, los fiscales de Minnesota afirmaron que dicho blindaje legal no es absoluto.

«Su placa federal no lo exime de los cargos estatales por su conducta delictiva en Minnesota», sentenció la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.

ACUSACIONES ‘FALSAS’ CONTRA LOS VENEZOLANOS

Inicialmente, tanto la víctima Sosa-Celis como su compañero de apartamento, el también venezolano Alfredo A. Aljorna, fueron imputados con cargos federales graves bajo la versión oficial de que habían intentado asesinar a un agente.

«Lo que vimos anoche en Minneapolis fue un intento de asesinato de un agente federal. Nuestro oficial fue emboscado y atacado por tres individuos que lo golpearon con palas de nieve y mangos de escobas. Temiendo por su vida, el oficial disparó en defensa propia», dijo la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado en ese momento, presumiblemente refiriéndose a Castro.

Sin embargo, «luego se retiraron los cargos cuando no se sustentó la versión de las autoridades», permitiendo que la justicia ordinaria diera un vuelco al caso y procediera legalmente contra el uniformado.

¿QUÉ OCURRIÓ ESE DÍA?

El enfrentamiento se produjo después de que agentes del ICE intentaran detener a Alejandro Aljorna, quien chocó su automóvil mientras intentaba huir de los agentes.

Según los informes, Aljorna, quien se había estrellado contra un poste de luz frente al dúplex donde él y Sosa-Celis vivían con sus respectivas parejas, intentó entrar corriendo al edificio mientras Castro supuestamente lo perseguía.

Fue entonces cuando Sosa-Celis, que se encontraba afuera, intervino, y los tres hombres forcejearon brevemente, según muestra un video.

La investigación posterior determinó que Castro se había levantado del suelo antes de disparar a través de la puerta, alcanzando a Sosa-Celis. La bala entró y salió del muslo del migrante y luego siguió su trayectoria a través del apartamento.

Según el Star Tribune, los agentes del ICE finalmente derribaron la puerta del edificio y detuvieron a Sosa-Celis, Aljorna y a un tercer migrante venezolano, Gabriel Alejandro Hernández-Ledezma, quien no había tenido ningún papel en el perturbador incidente.

Según informó el medio, Castro y los demás agentes implicados fueron suspendidos de sus funciones por supuestamente mentir sobre el incidente.