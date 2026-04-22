¿Alligator Alcatraz seguirá operando? Esta fue la decisión de Corte de Apelaciones

Un tribunal federal de apelaciones decidió que el centro migratorio conocido como Alligator Alcatraz, impulsado durante la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Florida (EEUU), podrá seguir operando y recibiendo detenidos, al revocar la orden judicial que había ordenado su cierre temporal en agosto.

La decisión del tribunal representa un revés para los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, que habían logrado frenar brevemente las operaciones del centro tras argumentar que su construcción en pleno corazón de los Everglades requería una evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, los jueces concluyeron que los demandantes no demostraron que la instalación estuviera bajo control federal, condición necesaria para exigir ese tipo de revisión conforme a la legislación ambiental de Estados Unidos.

Los colectivos habían solicitado este mes que se restableciera el fallo de agosto, emitido por la jueza de distrito Kathleen Williams, quien ordenó el cierre temporal del centro ubicado al oeste de Miami.

Esa orden quedó bloqueada desde septiembre, y ahora la corte de apelaciones determinó que Williams se excedió en sus atribuciones al imponerla, dado que Alligator Alcatraz fue financiado con fondos estatales y no federales.

¿QUÉ ARGUMENTA EL GOBERNADOR DE FLORIDA?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha insistido desde su inauguración en julio que el centro fue construido con recursos estatales y su operación responde a prioridades locales de control migratorio.

No obstante, los demandantes sostienen que la instalación opera con opacidad, pues no existe una cifra oficial de detenidos ni claridad sobre sus condiciones internas.

¿QUÉ PUEDEN HACER AHORA LOS DEMANDANTES?

Tras conocerse el fallo, Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, aseguró que continuarán la batalla legal.

Señaló que la prisión «debió someterse a una prueba de evaluación ambiental» y calificó el proyecto como «un despilfarro para los contribuyentes y un ataque flagrante contra los Everglades».

La organización afirmó, que explorará todas las vías legales, para intentar revertir la decisión y buscar nuevamente el cierre del polémico centro de detención.

«Estamos explorando todas las vías legales disponibles para corregir esta injusticia. Alligator Alcatraz pasará a la historia como un despilfarro para los contribuyentes y un ataque flagrante contra los Everglades, y esperamos regresar al Tribunal de Distrito para impulsar nuestro caso y lograr su cierre», sostuvo en declaraciones recogidas por medios locales.