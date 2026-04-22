El angustiante caso de Leomar: el joven venezolano con cáncer agresivo que implora una visa humanitaria de EEUU para sus padres

Leomar Herrera, un migrante venezolano de 24 años radicado en Orlando, en Florida (EEUU), enfrenta un cáncer agresivo y suplica a las autoridades estadounidenses que permitan la entrada humanitaria de sus padres, quienes siguen en Venezuela, para acompañarlo en uno de los momentos más duros de su vida.

El joven llegó a Estados Unidos hace dos años buscando estabilidad y oportunidades, pero actualmente su realidad está marcada por un diagnóstico devastador.

Según contó a Telemundo, el cáncer que padece se extendió a múltiples zonas de su cuerpo: pelvis, pulmones, estómago, brazo izquierdo, hombro y cabeza.

«Se me pasó para la parte de la pelvis, tengo en los pulmones, tengo en el estómago, en el brazo izquierdo, aquí en el hombro y aquí en la parte de la cabeza. Y realmente no sé en qué otra parte del cuerpo tenga», relató al medio de comunicación.

A pesar de los tratamientos y evaluaciones médicas, su estado sigue siendo delicado. En medio de la incertidumbre, su mayor angustia no es solo la enfermedad, sino la distancia con sus padres, quienes permanecen en el estado Táchira.

«Quiero que estén aquí conmigo dándome un apoyo. Ya tengo dos años que no los veo», expresó. Para él, la presencia de su familia es tan urgente como cualquier intervención médica.

VISA HUMANITARIA

La única vía posible para reunirlos sería un parole humanitario o una visa especial, mecanismos que, según explicó el abogado de inmigración Antonio Ramos, se otorgan únicamente en circunstancias excepcionales.

Como se sabe, el proceso exige historiales médicos, un patrocinador en Estados Unidos y documentos en regla por parte de los familiares.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado, todavía cumpliendo con todo, no existe garantía de aprobación ni de rapidez en la respuesta.

Mientras espera una decisión migratoria, Leomar recibe apoyo a través de una campaña en GoFundMe, por medio de la cual ha compartido actualizaciones sobre su salud.

De momento, tras una alta temporal, debe regresar a Tampa para nuevas evaluaciones. En un mensaje reciente, agradeció la solidaridad recibida

«Estoy pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero ver todo este apoyo me está dando fuerzas que no sabía que tenía», expresó el joven venezolano.