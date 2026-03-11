Alerta máxima: FBI detectó plan de Irán para atacar California con ‘ayuda’ de países aliados en Sudamérica

Estados Unidos elevó sus niveles de alerta después de que el FBI advirtiera a los departamentos de policía de California sobre la posibilidad de que Irán intentara lanzar ataques con drones contra la Costa Oeste.

Según una alerta revisada por ABC News, la agencia obtuvo información que señalaba que, a principios de febrero, Irán habría considerado ejecutar un ataque sorpresa utilizando drones desde una embarcación no identificada frente a las costas estadounidenses.

Aunque el boletín no precisó métodos, objetivos ni responsables, la advertencia generó inmediata alarma entre las autoridades locales y federales.

«Un informe no corroborado sugirió que líderes no identificados de cárteles mexicanos habían autorizado ataques con (drones) cargados de explosivos contra las fuerzas del orden y el personal militar estadounidense a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México», reza parte del boletín de septiembre revisado por ABC News.

El boletín del FBI también se enmarca en una preocupación más amplia dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense. En concreto, por el uso creciente de drones por parte de los cárteles de la droga mexicanos

«Este tipo de ataque contra personal o intereses estadounidenses dentro de Estados Unidos no tendría precedentes, pero ejemplifica un escenario plausible, aunque (los cárteles) suelen evitar acciones que generen atención o respuestas indeseadas de las autoridades estadounidenses», se agrega en el escrito.

La alerta coincidió con el momento en que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus ataques contra la República Islámica de Irán, en un contexto de creciente tensión militar.

Irán, por su parte, respondió con una serie de ataques con drones contra objetivos en Oriente Medio, lo que ha elevado el riesgo de que el conflicto se extienda más allá de la región.

Pese a la gravedad del aviso, una portavoz del FBI en Los Ángeles declinó hacer comentarios, mientras que la Casa Blanca tampoco respondió de inmediato a solicitudes de información al mencionado medio de comunicación.

«GUERRA DE DRONES»

Sin embargo, expertos como John Cohen —exjefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional—, han expresado preocupación por la posibilidad de una “guerra con drones” que pueda originarse tanto desde el Pacífico como desde México.

Cohen destacó que Irán mantiene presencia y relaciones en América Latina, además de contar con la tecnología y el incentivo para intentar ataques asimétricos.

«Sabemos que Irán tiene una amplia presencia en México y Sudamérica, tiene relaciones, cuenta con los drones y ahora tiene el incentivo para realizar ataques», dijo Cohen.

En su opinión, la advertencia del FBI permite a los estados y municipios prepararse mejor ante amenazas emergentes que podrían desarrollarse con poco aviso.

«El FBI actúa con inteligencia al emitir esta advertencia para que los estados y municipios puedan prepararse mejor y responder a este tipo de amenazas. Información como esta es crucial para las agencias policiales», sostuvo.