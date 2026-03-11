EEUU

Secretario de Interior de EEUU calificó a Venezuela como un «aliado estratégico»: Esto dijo sobre el petróleo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Venezuela

El secretario de Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, destacó la importancia de haber incluido a Venezuela en el plan energético puesto en marcha por la administración de Donald Trump.

Contents

«Ya sabes, el presidente Trump y esta administración anuncian la inversión más grande en refinación en Estados Unidos en décadas y décadas, la apertura de la refinería American First en Brownsville, Texas, un proyecto de 300 mil millones de dólares, la refinería más moderna y efectiva construida en Estados Unidos en muchísimo tiempo», dijo Burgum en primera instancia en una entrevista para Fox News.

Leer Más

Saab reporta 1062 detenidos tras protestas en el país: «No descartamos nuevos arrestos de autores intelectuales»
La iniciativa global que Melania Trump presentó ante la ONU, a favor de la educación y el bienestar infantil
EN VIDEO: Pasajero que «huía de los demonios» generó caos y tensión en pleno vuelo a Miami

LEA TAMBIÉN: VIDEO VIRAL: LANZARON BOMBAS «MOLOTOV» A LA CASA DEL ALCALDE DE NUEVA YORK Y UNA PROTESTA SE CONVIRTIÓ EN ‘INFIERNO’

En este sentido, destacó la importancia de combinar esto con la cooperación comercial con Venezuela.

«Por supuesto, eso más la combinación de la estrategia brillante de convertir a Venezuela de un adversario sancionado hace dos meses, ahora en un aliado estratégico, trayendo un suministro tremendo a las refinerías de la costa del Golfo de México, incluyendo la nueva refinería American First, va a bajar los precios de la gasolina y el diésel para los estadounidenses por mucho tiempo», dijo.

«El presidente Trump está funcionando a toda máquina, igual que nuestro increíble ejército», aseveró.

LO QUE DIJO SOBRE VENEZUELA 

Además, resaltó que Chevron ha sido uno de los que aún se mantiene en pie y sigue operando en Venezuela.

«Pero creo que es bien sabido, quizá todo el mundo lo sepa ya, que Venezuela tiene las mayores reservas, mayores que las de Arabia Saudí. También están repletos de minerales críticos, metales preciosos y oportunidades. Y este es un país que, a nivel ciudadano, es proestadounidense», comentó Burgum en una conferencia para C-SPAN.

De igual forma, apuntó que desde el punto de vista económico, ya sea por la geografía, los sistemas económicos, las inversiones previas o las conexiones personales, se trata de una «conexión muy poderosa».

«Este es un país que quiere ser competitivo para atraer el capital de todos ustedes. Y yo diría que las oportunidades que hay allí son enormes. Y, por supuesto, cuando tenemos el conflicto en Medio Oriente, saben que no hay ningún estrecho de Ormuz, no hay canal de Suez, no hay nada que bloquee el flujo de energía o minerales que sale de Venezuela. Lo único que podría hacerlo es el ejército estadounidense», apuntó.

«Tener eso como parte de una política de seguridad energética del hemisferio occidental, ya saben, es una fortaleza. Una ejecución increíble por parte de nuestro ejército y un liderazgo increíblemente audaz, decisivo y valiente por parte del presidente Trump. A quien, por cierto, el pueblo de Venezuela vería ahora mismo como el libertador de su país. Probablemente habrían erigido estatuas al presidente Trump en Caracas, porque ahora tienen una nueva oportunidad en la que todos ustedes pueden participar», expresó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Más de 100 hectáreas afectadas por devastador incendio en el parque Henri Pittier, este es el plan de emergencia
Venezuela
Estados Unidos elevó sus niveles de alerta después de que el FBI advirtiera a los departamentos de policía de California sobre la posibilidad de que Irán intentara lanzar ataques con drones contra la Costa Oeste.  
Alerta máxima: FBI detectó plan de Irán para atacar California con ‘ayuda’ de países aliados en Sudamérica
EEUU
CIFRAS: 74% de mujeres que murieron en accidentes viales en enero iban en motos, revela ONG
Venezuela