VIRAL: Se acabaron los preservativos gratuitos en la Villa Olímpica en apenas tres días

Los preservativos gratuitos disponibles en la Villa Olímpica de los Juegos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 se han acabado. Así lo alertaron deportistas, mientras que la organización busca soluciones de urgencia.

El diario italiano La Stampa habló con uno de los deportistas, que confirmó la escasez de preservativos en la Villa Olímpica. Aparentemente, la organización repartió menos de 10.000 unidades para casi 3.000 deportistas.

«Los suministros se agotaron en solo tres días. Nos prometieron que llegarían más, pero quién sabe cuándo», dijo uno de los deportistas desde el anonimato. Hasta el momento, parece que no han entregado más preservativos.

«Hay que usar la imaginación», reconoció el deportista. Ahora, junto a sus colegas, esperan que vuelvan a surtir preservativos en la Villa Olímpica.

CRISIS DE PRESERVATIVOS

El gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, promovió el uso de preservativos en el evento. «La salud ante todo: prevención y sentido común», indicaba la campaña. También pusieron el símbolo de la región en los paquetes distribuidos.

En los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 se repartieron 300.000 preservativos para los deportistas, incluyendo a los paralímpicos. Se trataba de una taza de dos unidades por día para cada atleta.

Sin embargo, parece que los cálculos para la jornada invernal de este año se han quedado bastante cortos. Con menos de 10.000 unidades para casi 3.000 atletas, la escasez llegó en cuestión de días, mientras que la cita terminará el próximo 22 de febrero.

Los Juegos Olímpicos han dicho que buscan enviar un mensaje más allá de lo deportivo: prevención y concientización de una práctica sexual responsable, pero la ausencia de preservativos han dificultado el objetivo en esta cita.