VIRAL: Indignación entre atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno por premiación con ‘medallas rotas’

Carlos Ramiro Chacín
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 han sido noticia en las últimas horas, no solo por cuestiones deportivas, sino por aparentes problemas en la calidad de las medallas.

Diversos medios especializados han alertado sobre las quejas de los deportistas. De acuerdo a las denuncias, las medallas se desprenden de la correa sin posibilidad de una rápida reparación.

Uno de los casos más virales fue el de Justus Strelow, el biatleta alemán dueño de la medalla de bronce en relevos mixtos 4x6km, quien fue grabado en medio de la celebración con su delegación.

En el video se aprecia que, mientras saltaba de alegría, la medalla se desprendió de la correa y cayó al suelo. «¿Qué pasa con estas medallas?», dijo, luego de intentar, sin éxito, reparar la presea.

MEDALLAS «UN POCO ROTAS»

El caso de Strelow no fue aislado. Otra de las afectadas fue Breezy Johnson, una estadounidense que obtuvo el oro en esquí alpino descenso. Poco después de la ceremonia de medallas, su presea se rompió.

«No salten con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió», dijo el domingo Johnson tras la premiación. «Estoy segura de que alguien lo arreglará. No está completamente rota, pero un poco rota», acotó.

La sueca Ebba Andersson, ganadora de plata en Esquiatlón, reveló que su presea se rompió en tres partes cuando todavía estaba en la nieve. «Ahora mismo espero que haya algún organizador que tenga un plan B para las medallas rotas».

Otros deportistas como la patinadora Alysa Liu y la italiana Lucia Dalmasso también han denunciado el problema de las medallas. Desde la organización se limitaron a anunciar una investigación con una «máxima atención», a la vez que les ofrecieron a los deportistas afectados arreglar sus preseas.

De acuerdo al diario británico The Guardian los problemas con los cordones de las medallas se deben a un «mecanismo de desprendimiento obligatorio por ley». Se trata de un sistema que busca evitar que la persona se ahogue en caso de algún accidente.

Los problemas con las medallas no son exclusivos de esta edición. En los Juegos Olímpicos de París 2024, más de 100 participantes devolvieron sus preseas producto de distintos daños, según el diario francés La Lettre.

