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VIRAL: Los videos del regreso de Ronaldinho a Caracas para participar en La Liga Monumental, esta será su agenda

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Ronaldinho, exfutbolista brasileño / Cortesía: Aeropuerto Internacional de Maiquetía

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a Venezuela este jueves, 4 de junio, para participar en una serie de actividades vinculadas a la Liga Monumental, que ya tuvo su presencia el año pasado.  

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Según informó Miguel Mora, directivo del Deportivo La Guaira, durante una entrevista concedida a Onda La Superestación, la agenda de Ronaldinho en el país incluye un juego de exhibición, una producción audiovisual y la premiación de iniciativas juveniles del torneo. 

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Su principal participación será en el partido de exhibición programado para este sábado, 6 de junio, en Petare. El evento promete reunir a más de 5.000 aficionados con entrada libre y gratuita en el Polideportivo de Mesuca.  


Previo a ese encuentro, Ronaldinho también formará parte de una producción audiovisual exclusiva de una reconocida compañía de apuestas. La empresa impulsa el evento y, además, destacó la presencia del campeón del mundo como parte de una campaña publicitaria que será difundida en diversas plataformas dentro y fuera de Venezuela. 

Asimismo, será protagonista en la llamada Liga Kids. Se trata de una iniciativa, que será presentada antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol. En la misma, equipos infantiles serán reconocidos y premiados por el exjugador del FC Barcelona y la selección de Brasil. 

CUMPLIENDO UNA PROMESA

«Nosotros como Liga Monumental llevamos a jugadores como Marco Materazzi y Guti, quienes disfrutaron de ir a Petare. Pasearon por esa zona, jugaron y fuimos a la cancha, donde nosotros vimos la emoción de los niños y habitantes», destacó Mora.  

«Y les prometimos llevar aunque sea un juego de exhibición de la Liga Monumental y estamos cumpliendo la promesa», agregó. 

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