Real Madrid ya tiene un entrenador para la próxima temporada, pero con una condición

El Real Madrid acaba de pasar por una de sus temporadas más complicadas de los últimos años. En medio de críticas por el juego del equipo, el presidente del club, Florentino Pérez, buscó dar un golpe en el mercado.

Pérez, que está en medio de la campaña por su reelección en el cargo, anunció este miércoles al que será el entrenador en la próxima temporada: el portugués José Mourinho, que ya tuvo un exitoso paso por el Real Madrid hace más de una década.

La cuenta de la candidatura de Pérez difundió un video de Mourinho con la camiseta del Real Madrid y dando el «Sí» para volver a la Casa Blanca. «MOUcha historia por hacer», indica la descripción de la publicación hecha en X (Twitter).

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026



Sin embargo, el regreso de Mourinho al Real Madrid todavía no es un hecho. Primero, Florentino Pérez tendrá que ser reelecto este domingo en las elecciones presidenciales del club, en donde se enfrenta al empresario Enrique Riquelme.

PÉREZ SOBRE SUS «PRIMEROS FICHAJES»

En medio de una agitada campaña electoral, Pérez busca oficializar una serie de fichajes que lo mantengan en la presidencia del Real Madrid. Sus primeras decisiones fueron fichar a Mourinho y al defensor francés Ibrahima Konaté.

«Mourinho es uno de los grandes entrenadores del mundo y fue muy importante para el Real Madrid en la época en la que estuvo con nosotros. Fue el entrenador de aquella famosa Liga de los Récords», dijo Pérez a la revista AS.

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El empresario madrileño no dudó en defender el legado del portugués en el Real Madrid. «Le dio al equipo unos niveles de competitividad muy altos y aquello fue muy importante para todo lo que se consiguió después. Mourinho y Konaté son mis primeros fichajes», acotó.

Los próximos años del Real Madrid se decidirán en la justa electoral de este fin de semana. Mientras que Pérez presenta a Mourinho como la cabeza de cartel de su proyecto, Riquelme afirma que fichará a Erling Haaland si gana los comicios.