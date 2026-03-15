VIDEO VIRAL: Lo que dijo el manager de Italia, Francisco Cervelli, sobre su enfrentamiento con Venezuela

El exgrandeliga venezolano, Francisco Cervelli, es el actual timonel de la selección de Italia, rival de Venezuela en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, y dejó un claro mensaje a sus compatriotas en una rueda de prensa que se dio previo el partido del combinado nacional y su similar de Japón, al aclarar que de enfrentarse a los venezolanos es se consideraría «italiano».

«No sé que vaya a pasar esta noche cualquiera que gane va a ser un equipo muy difícil pero si sucede, bueno soy italiano», dijo el exjugador de los Yankees de Nueva York, quien también posee la nacionalidad italiana, a los medios de comunicación.

«No hay de otra, esto es el trabajo, este es el juego y esta es la camisa que llevo ahora», agregó antes de dejar un mensaje a la fanaticada italiana donde agradeció por la oportunidad que le han dado para ayudar a cambiar el béisbol de ese país.

Aunque la selección de Italia ha sido la gran sorpresa del torneo al vencer a equipos de renombre como Estados Unidos, Puerto Rico y México, Venezuela partirá como favorita para llegar a la final gracias a la calidad de su plantilla compuesta casi en su totalidad por jugadores de las Grandes Ligas.

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VENEZUELA DIO LA CAMPANADA ANTE JAPÓN

Por su parte, Venezuela avanzó a la semifinal del Clásico después de vencer 8 a 5 a la vigente campeona del torneo, el Japón de la superestrella Shohei Ohtani, en el loanDepot Park de Miami, y ahora buscará el pase a la gran final ante la Italia de Francisco Cervelli.

Los dirigidos por Omar López picaron adelante en el mismo primer inning con jonrón de Ronald Acuña Jr. Sin embargo, en la baja de ese tramo, Ohtani también la desapareció para igualar el encuentro rápidamente.

En el segundo, dos dobles consecutivos de Ezequiel Tovar y Gleyber Torres le dieron la ventaja nuevamente a Venezuela 2-1.

Los nipones le tenderían una emboscada en la baja del tercero al abridor Ranger Suárez con hasta cuatro anotaciones para colocar la pizarra 5-2. Pese a esto, la ‘Arepa Power’ no bajó los brazos y en el quinto, Maikel García la desapareció con uno a bordo para dejar el marcador abajo solo por una.

WILYER ABREU LE DIO LA VUELTA A LA PAPELETA

Venezuela reservó lo mejor para el sexto tramo. Con hombres en las esquinas, el zuliano Wilyer Abreu conectó un dantesco bambinazo que volteó el choque 7-5 y desató la locura venezolana en el estadio de los Marlins.

Mientras la ofensiva criolla hacía su trabajo, el pitcheo también lo hizo. El relevo se mantuvo hermético y Venezuela no concedió más libertades en todo el resto del desafío. La octava anotación vino tras un nuevo doble de Tovar y un error en tiro del lanzador japonés.

En la baja del noveno, el cerrador Daniel Palencia ponchó a los dos primeros bateadores y, para que la victoria fuera más épica, el out 27 lo produjo Ohtani con elevado al campocorto.

Ahora Venezuela se medirá el lunes a la gran sorpresa del torneo, Italia, por el pase a la gran final del certamen. Por otro lado, en un choque de titanes, República Dominicana y Estados Unidos se medirán a muerte este domingo por el otro cupo al duelo que da el título.