CELEBRACIÓN DOBLE: Venezuela también selló su pase a esta importante competición tras avanzar a semifinal del Clásico Mundial

La selección de Venezuela no solo logró su boleto a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Japón, ya que, de manera simultánea, ese triunfo le permitió concretar su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, algo que también logró República Dominicana un día antes.

De acuerdo con ESPN, se trata de la primera clasificación en la historia de Venezuela a una cita olímpica bajo esta disciplina. Ambos acompañarán a Estados Unidos y, muy posiblemente, a Japón, aunque este tendrá que buscar su billete en el Premier 12 del próximo año.

Se trata de la primera vez que el Clásico Mundial de Béisbol sirve como escenario para obtener un boleto a los Juegos Olímpicos. La idea tras todo esto fue permitir que las selecciones del continente americano se dotaran con los mejores jugadores posibles para los JJOO. Y es que solo estos pueden cosechar su clasificación a las Olimpiadas bajo el certamen beisbolístico.

LO QUE DIJERON LOS JJOO TRAS EL PASE DE VENEZUELA

Al respecto de la clasificación de Venezuela, la organización de los JJOO se pronunció al respecto y dio detalles sobre el proceso de selección.

«Los Comités Olímpicos Nacionales (CON) tienen la autoridad exclusiva sobre la representación de sus respectivos países en los Juegos Olímpicos, por lo que la participación de cada atleta en los Juegos de Los Ángeles dependerá de la selección de su CON para representar a su delegación en LA28. Los jugadores de los equipos que competirán todavía tienen que ser seleccionados», apuntó.

Tras imponerse a Japón, Venezuela se medirá el lunes a la gran sorpresa del torneo, Italia, por el pase a la gran final del certamen. Por otro lado, en un choque de titanes, República Dominicana y Estados Unidos se medirán a muerte este domingo por el otro cupo que da acceso al duelo del título.