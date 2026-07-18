VIDEO VIRAL: La conmovedora reacción de un árbitro cuando se enteró que dirigirá la final del Mundial entre Argentina y España

El árbitro esloveno Slavko Vincic no pudo contener la emoción cuando le confirmaron que será la máxima autoridad en la final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará este domingo en Nueva York entre los seleccionados de Argentina y España.

Por medio de video que se hizo viral durante las últimas horas en las redes sociales, se constata que el árbitro sencillamente no pudo evitar irse a las lágrimas.

Slavko Vincic se llevó las manos a la cara, abrazó a los colegas que tenía al lado y recibió un aplauso de pie cuando escuchó su nombre.

La FIFA difundió el video del momento exacto en que Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros, le confirmó la designación frente a todo el cuerpo arbitral.

Fue, en ese momento, cuando Vincic se enteró de que será el juez principal de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en el estadio MetLife de Nueva York.

🇸🇮 | MUNDIAL 2026: Slavko Vinčić se emociona después de ser anunciado como árbitro para la final del Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/Ij2EH9xms7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 17, 2026

SUS PALABRAS ANTE TANTA EMOCIÓN

«Estaba temblando, así que es un honor increíble arbitrar la final del Mundial. Es algo que es un sueño para un árbitro cuando empieza», contó el esloveno a la agencia de noticias Reuters, todavía conmovido.

Antes de entregarle la camiseta dorada, Collina lo resumió así ante el grupo: «Es genial que el árbitro sea Slavko».

Lo acompañarán como asistentes sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, mientras que el jordano Adham Makhadmeh actuará como cuarto árbitro.

Vincic tiene 46 años, nació en Maribor y es árbitro FIFA desde 2010. Llega a esta final como su cuarto partido en el torneo y el sexto de su carrera en Copas del Mundo.

Dirigió el Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México-Ecuador en esta edición, y en Qatar 2022 estuvo a cargo de Gales-Inglaterra y de la sorpresiva caída de Argentina 2-1 ante Arabia Saudita en el debut de Lionel Scaloni en el certamen.

Su currículum incluye la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, que lo convirtió en el segundo esloveno en dirigir esa definición después de Damir Skomina.

También estuvo en la final de la Europa League 2022 y en la semifinal de la Nations League 2023 entre España e Italia, partido en el que —dato que no pasa inadvertido de cara al domingo— la Roja quedó invicta en los encuentros que él dirigió.

Menos de un año después de un episodio extradeportivo que amenazó con afectar su trayectoria, ya estaba al frente de la semifinal de la Europa League entre Arsenal y Villarreal, y luego arbitró la final de ese certamen en 2022, cuando Eintracht Frankfurt venció a Rangers en Sevilla por penales.