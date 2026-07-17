Orgullo nacional: Árbitros venezolanos dirigirán partido por el tercer lugar del Mundial

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue designado por la FIFA para impartir justicia en el partido entre Francia e Inglaterra que definirá el tercer lugar del Mundial de Fútbol.

Valenzuela no estará solo, sino que lo acompañarán como asistentes los también venezolanos Jorge Urrego y Tulio Moreno.

Durante el Mundial la terna venezolana ha tenido un papel destacado en los tres partidos donde han dicho presentes. En la fase de grupos estuvieron en el Australia vs. Turquía y Bosnia vs. Catar y posteriormente en los dieciseisavos de final el Noruega vs. Costa de Marfil.

El equipo de árbitros para el partido por el tercer lugar del mundial también contará con el marroquí Jalal Jayed quien será el cuarto árbitro, mientras que su compatriota Zakaria Brinsi ocupará el puesto de asistente de reserva.

En el VAR le acompañará el uruguayo Leodan González. Y el español Carlos del Cerro Grande estará como suplente de VAR.

The match officials for @FIFAWorldCup Bronze Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

A sus 42 años Valenzuela sigue haciendo historia para el país después de que en el Qatar 2022 se convirtiera en el primer colegiado nacido en Venezuela en pitar un encuentro del Mundial de Fútbol.

Durante el presente Mundial la actuación de la terna arbitral liderada por Jesús Valenzuela junto a Jorge Urrego y Tulio Moreno ha tenido actuaciones sobresalientes y de alta factura técnica, manteniéndose al margen de los grandes escándalos arbitrales del torneo.

Registran 12 tarjetas amarillas y sin tarjetas rojas en sus tres primeros partidos de la competición.