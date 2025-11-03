Tres peloteros venezolanos ganaron el Guante de Oro en las Grandes Ligas este 2025

Deportes

Los peloteros venezolanos Wilyer Abreu (Medias Rojas de Boston), Maikel García (Reales de Kansas City) y Javier Sanoja (Marlins de Miami) se consagraron este domingo como ganadores del Guante de Oro en sus respectivas posiciones, tras conocerse los resultados oficiales de la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

De acuerdo con la MLB, que anunció a los galardonados a través de sus redes sociales, Abreu se impuso como el mejor defensor en el jardín derecho, García en la tercera base, y Sanoja obtuvo el reconocimiento en la categoría de utility.

Para Wilyer Abreu, de 26 años, este es su segundo Guante de Oro consecutivo, logro que reafirma su solidez defensiva en apenas su tercera campaña en las Mayores.

Por su parte, Maikel García, de 25 años, celebra su primer Guante de Oro luego de firmar la mejor temporada de su carrera con los Reales. El antesalista suma ya cuatro años en la organización de Kansas City, según reseñó Unión Radio.

También fue una noche especial para Javier Sanoja, quien conquistó el premio en su primera temporada completa en las Grandes Ligas. El infielder, de 23 años, disputó 120 encuentros con los Marlins y destacó por su versatilidad defensiva.

RESTO DE GANADORES

Liga Americana: Dillon Dingler (C), Ty France (1B), Marcus Semien (2B), Bobby Witt Jr. (SS), Steven Kwan (LF), Ceddanne Rafaela (CF), Mauricio Dubón (UTIL) y Max Fried (P).

Liga Nacional: Patrick Bailey (C), Matt Olson (1B), Nico Hoerner (2B), Ke’Bryan Hayes (3B), Masyn Winn (SS), Ian Happ (LF), Pete Crow-Armstrong (CF), Fernando Tatis Jr. (RF) y Logan Webb (P

